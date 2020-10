Vandenbroucke maakt brokken, maar heeft de cijfers aan zijn kant

Een boze horeca, een dubbelzinnige N-VA en een clash tussen Frank Vandenbroucke (sp.a) en David Clarinval (MR). De sluiting van de restaurants zet de regering-De Croo meteen onder druk, maar de tandem tussen de premier en Vandenbroucke houdt stand. ‘Bekijk gewoon de cijfers.’

De sluiting van de horeca en de invoering van de nachtklok zijn een feit, maar de beslissing van het interfederale Overlegcomité afgelopen vrijdag zindert na. Een Franstalige horecavereniging maakte maandag bekend dat ze naar de Raad van State stapt, Horeca Vlaanderen beraadt zich over juridische stappen en experten vragen zich af of een nachtklok disproportioneel is.

Helemaal op het droge is de regering-De Croo nog niet met haar strenge corona-aanpak. In het voorjaar veegde de Raad van State de meeste beroepen van tafel, om de regering maximale ruimte te geven om de coronacrisis aan te pakken. Maar toen waren de maatregelen algemeen: iedereen ging in lockdown. Nu er voor de horeca een aparte aanpak is, is de vraag of de Raad van State anders oordeelt.

'Pretentieus'

Ook politiek zindert de vergadering van vrijdag na. Om de aandacht af te leiden van het feit dat Vlaams minister-president Jan Jambon (N-VA) na lang discussiëren uiteindelijk met de sluiting van de horeca instemde, zette de N-VA afgelopen weekend het beeld in de markt dat ze helemaal alleen stond in de discussie. Zowel in het Overlegcomité als in de Vlaamse regering.

Geen van beide blijkt te kloppen. In de Vlaamse ministerraad vrijdagochtend stonden Jambon en minister Hilde Crevits (CD&V) op dezelfde lijn: liever een avondklok dan een sluiting van de restaurants. Bart Somers (Open VLD) was eerder voor een sluiting, Wouter Beke (CD&V) maakte zich sterke zorgen over het toenemend aantal besmettingen. Er werd besloten met een open mandaat naar het Overlegcomité te trekken en een fors steunpakket voor de horeca samen te stellen als het op een sluiting uitdraaide. ‘Het grote probleem is dat 75 procent van de cafés een vergunning heeft om eten te geven en een onderscheid tussen cafés en restaurants dus heel moeilijk te maken is’, valt te horen in de Vlaamse regering. Ook Jambon ontplooide die redenering.

We zijn het stadium al lang voorbij waarin we kunnen discussiëren over welke sector het meeste besmettingen op zijn conto heeft. De contacten beperken: alleen daar gaat het nog om.' Regeringsbron

Ook in het Overlegcomité stond Jambon niet alleen. Waals minister-president Elio Di Rupo (PS), de federale vicepremiers van de PS en Ecolo en vooral minister van Middenstand David Clarinval (MR) waren niet gewonnen voor het sluiten van de restaurants. Maar premier Alexander De Croo (Open VLD) en vooral minister van Volksgezondheid Frank Vandenbroucke (sp.a) voerden met de cijfers in de hand en de ogen van de buurlanden in hun rug de forcing. Vooral Vandenbroucke gaf niet af. ‘Ik ga hier niet weg voor de horeca is gesloten’, riep hij volgens aanwezigen uit toen het overleg na uren discussiëren dreigde vast te lopen.

Vandenbroucke botste vooral met Clarinval. Die had een studie van het Waals Gewest meegenomen om te bewijzen dat de horeca verantwoordelijk is voor 3 procent van de besmettingen. Maar de gezondheidsminister veegde zijn argumentatie van tafel met een verwijzing naar het eminente wetenschappelijk tijdschrift ‘The Lancet’, waarin de impact van de horeca op de coronabesmettingen ernstig wordt genoemd.

Afgelopen weekend deed Vandenbroucke er nog een schep bovenop door te spreken van een tsunami in Wallonië en Brussel, een term die gretig werd overgenomen in de internationale media. De PS geeft hem gelijk. 'Er zullen ook in de sport en voor de evenementen verstrengingen nodig zijn', zei voorzitter Paul Magnette.

Maar een aanwezige op het Overlegcomité, die zegt sympathie te hebben voor Vandenbroucke, noemt diens optreden vrijdag problematisch. ‘Hij heeft vermoedelijk gelijk. Maar met zijn dominante aanpak - op het pretentieuze af - is hij erin geslaagd iedereen tegen zich in het harnas te jagen. Had De Croo het overleg niet geschorst om in bilaterale gesprekken naar een compromis te zoeken, dan zaten we daar tot een stuk in de nacht. Laat ons zeggen dat Vandenbroucke zijn draai nog moet vinden.’

Vandenbroucke heeft vermoedelijk gelijk. Maar met zijn dominante aanpak - op het pretentieuze af - is hij erin geslaagd iedereen tegen zich in het harnas te jagen.

Geen ruis op de lijn

In de entourage van Vandenbroucke en De Croo wordt de kritiek afgedaan als een achterhoedegevecht. ‘Kijk naar de cijfers. 12.000 besmettingen in één dag, vorige week. De sterkste groei in West-Vlaanderen. Ziekenhuizen in Brussel en Luik die op instorten staan. Een op de drie positieve gevallen in de triagecentra. We zijn het stadium waarin we kunnen discussiëren over welke sector het meeste of het minste besmettingen op zijn conto heeft al lang voorbij. Zo veel mogelijk contacten beperken met de minste schade: alleen daar draait het nu nog om.’