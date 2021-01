Vandenbroucke sluit snelle versoepelingen uit

Het Overlegcomité buigt zich vrijdag opnieuw over de coronamaatregelen. Maar voor minister van Volksgezondheid Frank Vandenbroucke (sp.a) is het nu al duidelijk dat het nog te vroeg is voor versoepelingen.

'De cijfers gaan in de goede richting, maar de verspreiding van het virus blijft erg hoog', zei Vandenbroucke maandagochtend op Bel-RTL. 'Er is nog een hele weg af te leggen. We blijven de cijfers opvolgen, en als de daling doorzet, opent zich het perspectief van een versoepeling, maar niet meteen.'

Zelfs al volgen op termijn de eerste versoepelingen, toch blijft het wachten tot een groot deel van de bevolking gevaccineerd is om echt te kunnen terugkeren naar 'normaal'. België koos ervoor eerst de bewoners en het personeel van de woon-zorgcentra te vaccineren. De eerste stappen zijn gezet, maar pas in de komende weken komt de Belgische vaccinatiecampagne echt op kruissnelheid.

85% Zowat 85 procent van de bewoners in woon-zorgcentra is bereid zich te laten vaccineren

Volgens Vandenbroucke is de testfase eind december positief verlopen en is ons land logistiek klaar voor de eerste fase van de campagne. Die focust op de woon-zorgcentra. Zowat 85 procent van de bewoners is bereid zich te laten vaccineren, maakte Vandenbroucke bekend. 'Een uitstekend resultaat', noemde hij het. De bedoeling is hen en het personeel in januari en februari in te enten.

Sneller gaan is moeilijk zolang enkel het vaccin van Pfizer-BioNTech beschikbaar is. Een piste is om de noodzakelijke tweede dosis daarvan pas later te zetten, om zo al meer mensen voorlopige bescherming te kunnen geven met een eerste prik. Onder meer Canada en het Verenigd Koninkrijk schuiven op die manier met de inentingen.