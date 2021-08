Veel meer meldingen over gesjoemel bij federale overheid

Het afgelopen jaar zijn bij de Federale Interne Audit een pak meer meldingen gedaan over mogelijk gesjoemel bij de federale overheidsdiensten. De vastgestelde inbreuken gaan volgens premier Alexander De Croo van 'milde nalatigheid' tot 'langdurige fraude'.

De Federale Interne Audit (FIA) is opgericht in 2016 en valt onder de eerste minister. Het moest een onafhankelijke dienst worden die gespecialiseerd is in het voeren van forensische audits naar vermoedelijke ‘integriteitsschendingen’ bij de federale overheidsdiensten. In januari 2018 is de dienst echt van start gegaan met het voeren van audits.

Bij de Federale Interne Audit werken nog geen twee voltijdse forensische auditors voor alle federale overheidsdiensten.

Maar uit gegevens die N-VA-Kamerlid Sigrid Goethals opvroeg bij premier Alexander De Croo (Open VLD) blijkt dat er vandaag nog geen twee voltijdse auditors aan de slag zijn bij de forensische afdeling van de FIA om de audits uit te voeren bij alle federale overheidsdiensten. Bij de afdeling zijn maar 1,8 voltijdse equivalenten aan de slag. Tot juni 2019 werkte er zelfs nog geen voltijdse medewerker (0,8 voltijdse equivalent).

Nochtans is het aantal meldingen over mogelijke onregelmatigheden of misbruiken bij de federale overheidsdiensten vorig jaar enorm toegenomen. In 2018 en 2019 samen kreeg de FIA maar vijf meldingen. Vorig jaar waren dat er 28. Die meldingen kwamen van federale ministers, topambtenaren, parlementsleden, andere audit- of toezichtdiensten of politiediensten. Ook klokkenluiders kunnen - al dan niet anoniem - wantoestanden aan de kaak stellen.

De essentie Vorig jaar kreeg de Federale Interne Audit (FIA) 28 meldingen over mogelijk gesjoemel bij de federale overheidsdiensten, tegenover slechts vijf meldingen in 2018 en 2019 samen.

Zo is vorig jaar bij de federale overheidsdienst Financiën geknoei ontdekt met cumulaanvragen.

Het N-VA-Kamerlid Sigrid Goethals roept de regering op de FIA te versterken. De forensische afdeling telt nog geen twee voltijdse auditors.

De meeste meldingen gingen over vermeende integriteitsproblemen bij Defensie (7) en Financiën (ook 7), naast meldingen over tal van andere overheidsdiensten en instellingen. Van de 41 meldingen die sinds 2018 binnenkwamen, zijn er 18 ontvankelijk verklaard. Tien daarvan werden vorig jaar ingediend.

Er zijn twaalf audits gestart en al in vier gevallen zijn er integriteitsinbreuken vastgesteld bij federale overheidsdiensten. Die gaan volgens premier De Croo van ‘milde nalatigheid in het beheren van belangenconflicten’ tot ‘langdurig volgehouden vormen van fraude met een substantiële impact’.

Navraag van De Tijd leert dat een van die gevallen gaat over de federale overheidsdienst Financiën. Daar is in april vorig jaar een audit gestart die enkele maanden duurde. Een geviseerde ambtenaar nam meteen ontslag. Uit de audit, die ging over de periode van maart 2013 tot oktober 2019, bleek dat ambtenaren bij Financiën gemakkelijk konden sjoemelen met cumulaanvragen. Bij de goedkeuring daarvan werden geen stavingsstukken gevraagd en was er ook daarna een gebrekkig toezicht. De ambtenaren konden ook gemakkelijk tijdsfraude plegen omdat de elementaire controlemaatregelen ontbraken.

Waakzaam

Een ander geval ging over de private stichting European Aviation Security Training Institute die onder Mobiliteit viel. Dat instituut is in maart vorig jaar ontbonden. Daarbij moest ruim 677.000 euro worden terugbetaald aan de schatkist. Eind 2018 besloot een audit van de FIA dat het instituut nog wel geld van de staat kreeg, maar al jaren geen enkele toegevoegde waarde meer had voor het luchthaven- en vliegpersoneel dat er veiligheidsopleidingen moest volgen.

Andere auditrapporten gingen vorig jaar over het Federaal agentschap voor de opvang van asielzoekers (Fedasil) en het geneesmiddelenagentschap FAGG.