Veel minder inbreuken op verbod om met cash te kopen

Vier jaar na de invoering van het verbod om aankopen met meer dan 3.000 euro cash geld te doen, worden vijf keer minder handelaars betrapt op inbreuken. Ook in risicosectoren, zoals de autoverkoop.

Sinds 1 januari 2014 ligt de drempel om aankopen met contant geld te doen op 3.000 euro. Als je iets koopt dat meer dan 3.000 euro kost, mag je hoogstens 10 procent cash betalen, zolang je ook dan niet meer dan 3.000 euro cash neertelt. De drempel geldt alleen voor aankopen bij handelaars, en niet voor deals tussen particulieren, bijvoorbeeld als u uw wagen aan een andere particulier verkoopt. Het verbod werd ingevoerd om het witwassen van zwart of crimineel geld tegen te gaan.

61 Handelaars betrapt op inbreuken cash geld-verbod In 2014 werden nog 435 handelaars betrapt die de drempel voor cash geld aan hun laars lapten en in 2016 nog 317. Maar vorig jaar waren dat er nog maar 61.

Vier jaar later merkt de economische inspectie dat veel minder handelaars in de fout gaan en illegale cashbetalingen aanvaarden. In 2014 werden 435 handelaars betrapt op inbreuken, in 2016 317. Vorig jaar waren dat er nog maar 61, of vijf keer minder. Dat blijkt uit cijfers die CD&V-Kamerlid Leen Dierick kreeg van minister van Economie Kris Peeters (CD&V).

De economische inspectie liet Peeters weten dat er merkelijk minder inbreuken zijn vastgesteld in risicosectoren zoals de tabakssector, de goudhandel en de sector van de tweedehandswagens. In de eerste jaren werden daar bewust veel controles uitgevoerd (1.711 controles in het eerste jaar, 2014). De inspecteurs stellen vast dat veel handelaars het verbod respecteren. Daardoor moest de inspectie vorig jaar nog maar 176 controles uitvoeren, tien keer minder dan in het beginjaar, op plaatsen waar de pakkans toch nog groot is.

Vlees

De sectoren waar de inspectie vorig jaar wel nog handelaars op inbreuken betrapte, waren de vleesgroothandel (17), de goudhandel (8), de bouwsector (8), de sector van de tweedehandswagens (6) en enkele hotels (6). Daar zou voor 12 miljoen euro illegale cashbetalingen ontdekt zijn, zoals eerder bekendraakte. De overtreders riskeren een strafrechtelijke boete, die kan oplopen tot 10 procent van de illegale cashbetalingen. Maar het aantal processen-verbaal die de inspectie aan het gerecht doorspeelde, is fors verminderd, van 435 pv’s in 2014 naar 60 vorig jaar.

Onder bepaalde voorwaarden kan de economische inspectie zelf een administratieve sanctie aan de overtreders voorstellen. Vorig jaar ging het om een totaal bedrag van 116.250 euro.

Buurlanden

Het is goed dat de inspectie blijft controleren, want bij een op de drie gecontroleerde handelaars worden toch nog inbreuken ontdekt. Leen Dierick Kamerlid CD&V

De economische inspectie kreeg de voorbije vier jaar, sinds de invoering van de cashdrempel van 3.000 euro in 2014, ook 132 klachten over inbreuken. Ook dat aantal slinkt: van 42 klachten in het eerste jaar naar nog maar 28 klachten vorig jaar.

‘Het is goed dat de inspectie blijft controleren, want bij een op de drie gecontroleerde handelaars worden toch nog inbreuken ontdekt’, reageert Dierick. ‘We moeten ook opletten dat ons cashverbod niet wordt ontweken via onze buurlanden, waar de drempel lager ligt. Die landen zouden beter dezelfde drempel als de onze invoeren.’