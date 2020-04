Veel sterfgevallen overschaduwen goeie nieuws in ziekenhuizen

België komt slecht uit een internationale vergelijking als het op aantal sterfgevallen door het coronavirus aankomt.

Op één dag zijn er in ons land 304 nieuwe sterfgevallen door het coronavirus bijgekomen, tot een totaal van 2.035. Officieel vielen wereldwijd maar in negen landen meer dan 2.000 doden, al zijn er twijfels over de rapportages in onder meer China. Behalve de 162 sterfgevallen in de laatste 24 uur meldden Vlaamse woon-zorgcentra in uitgesteld relais 241 doden. Die cijfers slaan op de periode tussen 1 en 4 april, waarbij nog de boodschap geldt dat een aanzienlijk aantal sterfgevallen van voor april niet in de cijfers zitten. De epidemie kwam al begin maart op gang.

Het is al de tweede keer dat de overheidsdienst zijn sterftecijfers moet bijstellen door ze aan te vullen met een grote groep tot dan ongerapporteerde doden. Voor de achtste dag op rij worden meer dan 100 overlijdens gemeld.

Obesitas

Het is overal zo dat Covid-19, de longziekte die het coronavirus veroorzaakt, vooral oude mensen treft met onderliggende aandoeningen. Hart- en vaatziekten zijn sterk gecorreleerd met coronadoden, net als diabetes en obesitas. Nu wetenschappers snel bijleren over het virus blijkt overgewicht een bijzonder belangrijke factor, al is er ook nog onduidelijkheid. In de VS, een land met veel obesitas waar het virus stevig woedt, is de vrees groot dat ook veel jongere mensen met een ongezonde levensstijl zullen sterven.

Maar directe verbanden zijn momenteel niet te leggen. Daarvoor is veel meer onderzoek nodig. In China is obesitas bijvoorbeeld niet zozeer een probleem van ouderen, maar van de generatie onder de 30 door snel oprukkende welvaart en nieuwe levensgewoonten. Toch lag de sterftegraad, het percentage overlijdens op het totale aantal geregistreerde besmettingen, na de oorspronkelijke uitbraak in China bij ouderen significant hoger. Nog een element om mee te nemen: België en de VS hebben een cultuur van rusthuizen, China niet. De mensen worden er in familiekring opgevangen.

De sterfgevallen in ons land zijn heel oud. Liefst 93 procent is ouder dan 65, meer dan drie kwart ouder dan 75, en 43 procent ouder dan 85. Amper negen mensen jonger dan 45 zijn overleden aan Covid-19. De gemiddelden vallen mogelijk nog hoger omdat nu de precieze leeftijden van de extra 241 sterfgevallen uit de rusthuizen nog niet opgenomen zijn in de cijfers.

Dat ligt ongeveer in lijn met Italië, een land met een vergelijkbare graad van vergrijzing dat ruim 16.000 doden betreurt.

Ook de vergelijking met de leeftijd van besmette personen is interessant. Ruim een op drie van de bevestigde gevallen is onder 50 jaar. In veel landen is de vaststelling dat vooral mensen op beroepsactieve leeftijd besmet zijn geraakt. Toch blijken bij ons ook relatief veel ouderen - een op de drie is ouder dan 70 - besmet zijn geraakt. Dat kan deels verklaren waarom Duitsland met zijn vele tests het dodencijfer, ondanks bijna acht keer zoveel inwoners, onder dat van ons houdt. De gemiddelde leeftijd van de positieve gevallen is midden 40, waar dat in Italië oploopt tot midden 65.

In Zuid-Korea geldt diezelfde logica. De initiële coronahaard was een kerk, met dertigers en veertigers als grootste groep aanwezigen, waar de overheid de besmettingen snel op het spoor kwam en wist te isoleren. Sindsdien vecht Seoel een harde, maar vrij succesvolle strijd tegen corona. Het land telt 192 doden op 51 miljoen inwoners.

Het lijkt er sterk op dat na de crisis duidelijk wordt hoe apart de verspreiding van het virus zal zijn geweest voor elk land. In ons nadeel speelt bijvoorbeeld ook dat Vlaanderen één grote stad is. Het coronavirus gedijt bijzonder goed in metropolitane regio's, waar veel mensen dicht op elkaar leven.

Cijfers stabiliseren

Het hoge aantal sterfgevallen overschaduwde het nieuws uit de ziekenhuizen. Er zijn de laatste 24 uur 314 mensen opgenomen in het ziekenhuis. Dat is een kwart minder dan de dag ervoor. Het aantal opnames vertoont voor de vijfde dag op rij een daling. Op intensieve zorg liggen 1.260 patiënten, drie meer dan de dag ervoor, eentje minder dan zaterdag. De cijfers stabiliseren dus.

Er zijn ook 171 mensen genezen verklaard, waardoor nu in totaal 5.850 mensen in het ziekenhuis liggen. Op intensieve zorg blijft daarmee ongeveer de helft van de bedden (56 procent) voor Covid-patiënten bezet. Het lijkt er wel sterk op dat de eerste golf van genezingen stilvalt, omdat de voorbije dagen steeds minder ex-patiënten het ziekenhuis verlieten. Omdat er nog altijd nieuwe zieken bij komen en het ziektebed snel weken duurt, is er nog niet meteen veel extra ademruimte voor de artsen en het zorgpersoneel.

De experts die de overheid bijstaan, keken erg uit naar de dagelijkse cijfers voor deze week. Door de gunstige cijfers groeit de hoop dat de piek van de pandemie deze week bereikt wordt. De specialisten hielden wel een slag om de arm uit vrees dat een weekendeffect, met vertraagde rapportering, zich zou vertalen in stijgende statistieken. Maar daar lijkt nu geen sprake van te zijn.