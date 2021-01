Veertig maanden cel voor ex-topman Studio 100

Voor de correctionele rechtbank van Antwerpen staat vast dat ex-topman Maarten S. via verschillende fraudecircuits 5 miljoen euro van het amusementsbedrijf afhandig had gemaakt.

De fraude bij het amusementsbedrijf kwam in het voorjaar van 2016 aan het licht na een interne controle, waarna een strafklacht werd ingediend. Financieel directeur Maarten S. bleek zich via een drietal fraudesystemen twaalf jaar lang verrijkt te hebben op de kap van zijn werkgever. Hij deed dat met de hulp van ondernemer Dirk F. (53) uit Herk-de-Stad.

Via het shop-in-the-shopproject, waarbij Studio 100 shops inrichtte in winkels van de speelgoedketen Fun, en via de taxshelterregeling voor filmproducties liet Dirk F. zich fictieve facturen uitbetalen door het amusementsbedrijf. Hij stortte het bedrag door naar Maarten S. en mocht in ruil een commissie afhouden.