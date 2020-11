Veertig procent van de studenten volgt coronaregels op kot nooit of weinig

Een opvallend percentage dat uit de enquête naar voren is gekomen, gaat over de coronaregels: meer dan 40 procent van de deelnemers geeft aan de regels rond corona nooit of weinig te volgen. Het gaat dan bijvoorbeeld om het dragen van een mondmasker in de gemeenschappelijke ruimtes. Er is wel een groot verschil tussen soort kot op te merken: zowat de helft van de studenten die op een privé-kot woont, zegt de regels nooit of weinig op te volgen. Bij residenties blijkt het tegenovergestelde: de helft van de studenten volgt de regels veel of altijd.