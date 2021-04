Veiligheidsdiensten screenen meer dan 8 miljoen vliegtuigpassagiers

Ruim 8 miljoen mensen die vorig jaar met het vliegtuig reisden, zijn gescreend door de Belgische veiligheidsdiensten. Dat blijkt uit een rapport dat De Tijd kon inkijken. Criminelen en terroristen bleven vorig jaar rondvliegen. De screenings leverden duizenden 'hits' op.

De Belgische veiligheidsdiensten screenen al meer dan drie jaar de vliegtuigpassagiers in ons land. België beschikt sinds 15 januari 2018 over een Passagiersinformatie-eenheid (BelPIU). Het 40-hoofdige team is ondergebracht bij het Crisiscentrum en bestaat uit experts van de federale politie, de Staatsveiligheid, de militaire inlichtingendienst en de douane. Enkele belangrijke luchtvaartmaatschappijen spelen hun data nog niet door, maar al 86 procent van de passagiers wordt gescreend.

België zal naast de vliegtuigpassagiers ook data krijgen van bus- en hogesnelheidstreinen, en zo een voortrekkersol spelen in Europa. Annelies Verlinden Minister van Binnenlandse Zaken

De Tijd kon voor het eerst het activiteitenverslag van de BelPIU inkijken. In totaal zijn vorig jaar 8,278 miljoen passagiers gescreend op 86.444 vluchten. Door het sterk gedaalde vliegverkeer wegens corona zijn dat er veel minder dan de 23,5 miljoen in 2019. Toch hebben de screenings vorig jaar duizenden ‘hits’ opgeleverd. Zware criminelen en terroristen zijn ook tijdens de coronacrisis - behalve in april en mei, toen er bijna geen vluchten waren - duchtig blijven rondvliegen. Nog nooit zijn zoveel opzoekingen in de Belgische passagiersdatabank gebeurd als in 2020. Sinds begin vorig jaar heeft BelPIU behalve de grote luchthavens zicht op de passagiers die van, naar en via de havens van Oostende, Antwerpen en Luik reizen.

In het begin was er kritiek op de screenings omdat waren ingevoerd na de terreuraanslagen in Parijs, maar er een jaar later nog geen enkele terrorist door was aangehouden. Vorig jaar heeft de koppeling van de passagiersgegevens aan de Belgische terrorismedatabank 102 hits opgeleverd. Die hebben geleid tot 45 acties. In november was er een hit voor een passagier die was veroordeeld en werd gezocht voor terrorisme. De BelPIU waarschuwde de luchthaven van Charleroi dat die passagier daar zou aankomen uit het Italiaanse Alghero. De man werd aangehouden.

Bolletjesslikker

De kruising van de passagiersgegevens met de grote politiedatabank leverde vorig jaar 4.033 geautomatiseerde hits op. In 1.586 gevallen bleek het na verificatie te gaan om de gezochte personen. Dat leidde tot 914 controles aan de grens. Die waren vooral gericht tegen mensen die verdacht werden van drugs (168), terrorisme (159), zware diefstallen (98), parentale ontvoeringen (71) en mensenhandel (45). Negen gevallen gingen over doodslag.

In oktober kwam via de screenings een reisbureau op de radar dat verdacht werd van drugshandel. Een passagier die bij dat bureau een reis naar Lanzarote had geboekt, bleek na een lichaamsscan in Spanje een bolletjesslikker te zijn die 1,251 kilogram cocaïne had ingenomen.

Eind vorig jaar is een vader betrapt die zijn kind zonder toestemming van de moeder naar Libanon had gebracht. Toen het kind met zijn grootouders terugkeerde uit Libanon kreeg BelPIU zes uur voor hun aankomst een hit. Zowel het kind, de grootouders als de vader, die in de aankomstzone vertoefde, werden onderschept.

Papegaaien

De douane kruist de passagiersdata ook met watchlists. Dat leidde vorig jaar tot 573 gevalideerde hits. In maart vorig jaar is een man betrapt die bedreigde vogels smokkelde. Toen hij tussen Brussel en Tel Aviv reisde, is hij betrapt met twee tropische papegaaien. Die had hij verborgen in kokervormige chipsdozen.

In januari vorig jaar zijn twee smokkelaars gevolgd die via Zaventem van Kinshasa naar Bologna reisden. In Italië werden ze betrapt op accijnsfraude met 273 kartonnen sigaretten en 927 illegale cosmetische producten die kankerverwekkende stoffen bevatten. De douane vond via de screenings vorig jaar 2.215 namaakproducten, 2.106 farden sigaretten, 10,8 kilogram goud en 1.128 geneesmiddelen.

De kruising met de databanken van de Belgische inlichtingendiensten leverde 938 gevalideerde hits op voor de militaire inlichtingendienst en 609 voor de Staatsveiligheid.

Profielen

De politie, de douane en de inlichtingendiensten stellen ook profielen op die op verdacht reisgedrag wijzen. Dat kan verdachte personen op de radar brengen die de diensten nog niet kenden. De politiediensten kruisten vorig jaar 46 profielen met de passagiersgegevens. Dat leidde tot 644 controles, waarvan 431 een positief resultaat gaven. Daarbij zat een mensenhandelaar die in augustus is geklist toen hij naar Bologna reisde.

Ook het gerecht kan de passagiersdatabank doorzoeken. Dat leverde vorig jaar 2.949 hits op. Het gerecht liet 168 watchlists aanmaken voor personen die in lopende onderzoeken worden gevolgd.