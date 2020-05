Veiligheidspoortjes op Brussels Airport blijven blokkeren

Al in februari raakte bekend dat er wat schortte aan de 24 dubbele poortjes op de luchthaven in Zaventem die uw paspoort en gezicht screenen en opengaan als die overeenkomen. De 'e-gates' stonden er al sinds 2015, maar de politievakbonden trokken aan de alarmbel omdat ze de poortjes een miskoop en een verspilling van belastinggeld vonden. Minister van Binnenlandse Zaken Pieter De Crem (CD&V) beloofde ook al in februari dat de Algemene Inspectie, de politiewaakhond, de aankoop zou onderzoeken.

Maar het probleem met de veiligheidspoortjes is allesbehalve van de baan. 'Het geïnstalleerde dispositief werkt maar deels', antwoordde De Crem deze week op vragen in de Kamer. 'De problemen situeren zich vooral bij de identiteitskaartlezers. Die blokkeren bij het lezen van de gepresenteerde identiteitskaarten. Het lezen van de paspoorten stelt geen problemen. Maar er zijn ook problemen vastgesteld bij de poorten zelf. Die blokkeren soms.'

Onderhoudscontract

Het gaat om 24 poorten die zo'n 70.000 euro per stuk hebben gekost, samen dus bijna 1,7 miljoen euro. Het onderhoudscontract kost nog eens 310.000 euro per jaar, plus 21 procent btw. Driekwart van het bedrag is gesubsidieerd door Europa en het resterende kwart betalen de luchthavenuitbater en de federale politie elk voor de helft.