Vennootschap oprichten kan volledig digitaal

Ondernemers die een vennootschap oprichten, moeten niet meer fysiek langsgaan bij hun notaris om de oprichtingsakte te ondertekenen. Dat kan voortaan digitaal.

De oprichting van een vennootschap kan in België enkel gebeuren met een authentieke akte. U moet er dus voor naar de notaris. Tot voor kort was uw fysieke aanwezigheid vereist, maar sinds deze maand kan het ook volledig digitaal.

Volgens een Europese richtlijn moeten EU-burgers vanuit elke lidstaat een onderneming kunnen oprichten zonder fysiek te moeten verschijnen voor een autoriteit. De notarisfederatie Fednot ontwikkelde daarom het platform StartMyBusiness, waarop u online uw bedrijf kunt oprichten.

Een aantal stappen in de oprichting van een bedrijf konden al online. Zo verloopt de neerlegging van een authentieke oprichtingsakte al 15 jaar digitaal. Sinds mei 2020 bestaat ook de digitale authentieke volmacht. Nu hoeft u ook niet meer bij de notaris te passeren voor de ondertekening van de akte. Dat kan voortaan via een videoconferentie en een elektronische handtekening (via een beveiligde link).

Meer dan akte tekenen

Notarissen blijven ondernemers sowieso adviseren, want een bedrijf oprichten is meer dan een oprichtingsakte in orde brengen. Katrin Roggeman Notaris en voorzitter Fednot

'Met StartMyBusiness zijn we in de EU koploper om een bedrijf volledig digitaal op te richten', zegt minister van Justitie Vincent Van Quickenborne (Open VLD). 'Maar notarissen blijven ondernemers sowieso adviseren, want een bedrijf oprichten is meer dan een oprichtingsakte in orde brengen', onderstreept Fednot-voorzitter en notaris Katrin Roggeman.