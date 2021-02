Vennootschappen El Kaouakibi factureerden 103.000 euro

De vennootschappen van het liberale Vlaamse Parlementslid Sihame El Kaouakibi hebben samen 103.000 euro gefactureerd aan Open VLD.

Open VLD heeft opheldering gegeven over de verkiezingsuitgaven voor de campagne van Vlaams Parlementslid Sihame El Kaouakibi in 2019. Eerder deze week ontstond commotie nadat bekend was geraakt dat het voormalige witte konijn zo'n 50.000 euro had gekregen om zich te lanceren in de politiek.

De schimmige wereld van de verkiezingsuitgaven Dat partijen tussenkomen in de kosten die toppolitici tijdens een verkiezingscampagne maken, is een courante praktijk. De vrijheid die Open VLD aan Sihame El Kaouakibi gaf, is dat niet. Welkom in de wondere wereld van de verkiezingsuitgaven.

In een persbericht verschaft Open VLD nu meer uitleg over welke uitgaven wanneer werden gedaan en wat daartegenover stond. Er is sprake van meerdere facturen.

De eerste twee facturen betaalde het nationale secretariaat van Open VLD aan een vennootschap van El Kaouakibi ter ondersteuning van haar verkiezingscampagne. Het gaat om een factuur van 20.000 euro 'voor typische campagne-uitgaven, zoals socialemedia-advertenties en briefwisseling en een aantal kosten die wettelijk niet aangifteplichtig zijn'. En een tweede factuur van 33.000 euro om een persoonlijke medewerker te betalen, waarvan de partij destijds oordeelde dat de kosten niet aangifteplichtig waren. De twee facturen samen vormen de 50.000 euro waar deze week ophef over ontstond.

Antwerpse campagne

Maar er is meer. Een communicatiebedrijf dat verbonden is aan El Kaouakibi factureerde ook nog eens 50.000 euro voor zijn diensten tijdens de Antwerpse campagne. Het produceerde onder meer socialemediafilmpjes voor meerdere kandidaten op de kieslijsten voor de Kamer en het Vlaams Parlement in Antwerpen. Volgens Open VLD werd die factuur correct aangegeven in de aangiftes van de betrokken kandidaten.

'In dat geval gaat het niet om een rechtstreekse campagneondersteuning, maar om een factuur aan een bedrijf waar El Kaouakibi bij betrokken is', zegt Open VLD-woordvoerder Thomas Vanwing.

De partijleiding won naar eigen zeggen juridisch advies in om te bevestigen dat de steun aan een kandidaat kan verlopen via facturen van een vennootschap. Dat blijkt mogelijk te zijn, als die vennootschap diensten levert in het licht van een campagne of een politieke start.