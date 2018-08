Verdachte dodelijke schietpartij Spa opgepakt

Een politieagent is in de nacht van zaterdag op zondag in Spa doodgeschoten. Een verdachte, een Nederlander, is opgepakt.

De 38-jarige politieman werd omstreeks 2 uur neergeschoten. Volgens de eerste elementen van het onderzoek zou een groepje Nederlanders de toegang zijn geweigerd tot een café in Spa. De politie werd opgeroepen en een patrouille controleerde daarbij het voertuig waarin de Nederlanders zaten.

Volgens het parket werd de agent doodgeschoten door één van de passagiers. Het is nog niet duidelijk of de opgepakte verdachte ook de schutter is. De verdachte wordt zondagnamiddag verhoord. De bestuurder van het voertuig, in shock, is al verhoord. Hij kon niets vertellen over de identiteit van de schutter. Alles gebeurde immers achter zijn rug.

De tweede agent die deel uitmaakte van de patrouille, heeft teruggeschoten. Mogelijk is daarbij de verdachte geraakt. De Nederlandse verdachte werd later opgepakt in de bossen.

Premier Charles Michel (MR) en minister van Binnenlandse Zaken Jan Jambon (N-VA) hebben hun medeleven betuigd met de familie en de naasten van de agent. 'Een aanval op een agent in functie is een aanval op onze democratische samenleving', zegt de premier in een persbericht.