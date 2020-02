Verdachte moet toegangscode voor gsm vrijgeven

Cassatie oordeelt daar anders over. Als het gsm-toestel al is opgespoord, zonder enige dwang, dan moet iedereen die het kan het bevel volgen van de onderzoeksrechter om het toestel te ontgrendelen. In dit geval was het proportioneel om de gsm-toestellen in te kijken omdat er aanwijzingen waren dat de man in ons land drugs kwam verkopen. 'De huidige stand van de technologie maakt het zeer moeilijk tot zelfs onmogelijk toegang te krijgen tot een informaticasysteem dat beschermd is door een versleutelingsapplicatie.'