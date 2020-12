Verdeling coronavaccins leidt tot regionale spanningen

Maandag was al bekend geraakt dat de primeur weggelegd was voor de verzorgingsinstelling Sint-Pieter in Puurs-Sint-Amands. Dat is geen toeval. In Puurs gebeurt de productie van de Pfizer-vaccins. In de loop van dinsdag lekte uit dat vier wzc's in Vlaams-Brabant zouden volgen. Het ging om instellingen in Leuven, Rotselaar, Binkom en Wezembeek-Oppem.