'Vergeet de statige huizen waar dienstmeisjes uitgebuit worden, het gebeurt overal'

De uitbuiting van inwonend huispersoneel blijft totaal onder de radar. De paar schrijnende gevallen die aan het licht komen, zijn slechts het topje van de ijsberg.

'Ze had de baby van enkele maanden nog melk gegeven en in zijn bedje gelegd. Ze sloot de deur van de kinderkamer en sprong vervolgens uit het raam.' Bruno Devillé, teamchef bij de cel ECOSOC van de Brusselse RSZ, vertelt over een uitbuitingszaak van een meisje van 15 die hij nooit zal vergeten.

Het meisje overleefde haar sprong. 'Terwijl ze zwaargewond op haar ziekenhuisbed lag, dreigde haar 'bazin' haar af. Ze mocht niets zeggen of ze werd teruggestuurd naar haar land. Een Arabisch-sprekende verpleegster rook onraad en contacteerde de instanties.'

Uitbuiting van inwonend 'huispersoneel' is een zwaar onderschat fenomeen. Dat blijkt uit het jaarlijkse verslag over mensenhandel en mensensmokkel van het Federaal Migratiecentrum Myria. Myria gebruikt de algemene term ‘huispersoneel’. Die omvat alle huishoudelijke werk van schoonmaken en koken tot tuinieren en voor de kinderen zorgen.

'Ook in uw wijk'

Bij 'huispersoneel' denken de meeste mensen aan statige huizen in welgestelde buurten. Aan rijke eigenaars die dienstbodes en kindermeisjes in dienst hebben. 'Dat is een misvatting', zegt Devillé. 'Dat bestaat uiteraard, maar het gebeurt overal. Ook minder welgestelde gezinnen en kleine handelaren hebben vaak huispersoneel.'

Zo was er het geval van een vijftienjarig Congolees meisje. Ze werd huilend aangetroffen, op de vlucht en zonder verblijfsdocumenten. Ze zei bij haar uitbuiter te wonen, aan wie haar vader haar drie jaar eerder had toevertrouwd om in België school te lopen. 'Nadien bleek dat ze voor het jongste kind van het gezin moest zorgen en geen slaapkamer had', zegt Devillé. 'Ze stond volledig onder de controle van haar ‘gastgezin’ en was het slachtoffer van geweld.'

Devillé benadrukt dat uitbuiting van huispersoneel overal en bij iedereen kan plaatsvinden. 'Zelf in het appartement naast uw deur.' Myria bevestigt dat. 'We merken twee categorieën', zegt Patricia Le Cocq. 'De eerste is het huispersoneel van diplomaten. Meestal onderdanen van derde landen, soms met dezelfde nationaliteit als hun werkgever. De tweede categorie van uitbuiting vindt plaats bij particulieren en treft vooral huispersoneel zonder verblijfsdocumenten.'

Inwonen bij de uitbuiter

Het grote probleem is dat die uitbuiting - en in de zwaarste gevallen ook mensenhandel - heel moeilijk opspoorbaar is. De titel van het jaarverslag van Myria - 'Achter gesloten deuren' - is geen toeval. 'De uitbuiting van huispersoneel gebeurt in de privésfeer, in totaal isolement', zegt Le Cocq.

Vaak merken we pas iets als het te laat is. Een meisje dat op de vlucht slaat. Een zelfmoordpoging. We willen vroeger kunnen optreden. Bruno Devillé Sociaal inspecteur

De coronacrisis maakte alles nog moeilijker. Volgens de RSZ-inspectie is huispersoneel tijdens de lockdown totaal geïsoleerd, onzichtbaar en overgeleverd aan de werkgever. 'De belaagde is 24 uur op 24, zeven dagen op zeven bij de uitbuiter', zegt Devillé. 'Deze sector is nog onzichtbaarder dan de prostitutie.'

De weinige bekende gevallen zijn slechts het topje van de ijsberg. 'Vaak merken we pas iets als het te laat is. Een meisje dat op de vlucht slaat. Een zelfmoordpoging. We willen vroeger kunnen optreden', zegt Devillé

Oproep

Dat maakt inspectiediensten afhankelijk van alerte burgers. Myria roept op tot sensibiliseringscampagnes.

Waar moeten burgers op letten? 'Laat vooral het gezond verstand spreken', zegt Devillé. 'Woont opeens iemand nieuw in een gezin? Gaat die persoon nooit alleen buiten? Ziet hij of zij er moe uit? Draagt hij of zij andere kleren dan de andere gezinsleden? Contacteer dan dadelijk de instanties.'