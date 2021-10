Vergeet fiscus niet te verwittigen voor bepaling kadastraal inkomen van uw buitenlands vastgoed

Buitenlands vastgoed wordt vanaf volgend jaar op dezelfde manier belast als vastgoed in België: op basis van kadastraal inkomen (ki).

De fiscus stuurt eerstdaags een herinnering naar de meer dan 100.000 Belgen die nog geen informatie gaven over hun buitenlands vastgoed. Die gegevens zijn nodig om het kadastraal inkomen (ki) van die panden te bepalen.

Bent u eigenaar van een tweede verblijf in het buitenland dat u zelf gebruikt of verhuurt aan een privépersoon, dan wordt dat pand vanaf volgend jaar op dezelfde manier belast als vastgoed in België: op basis van een ki.

Om het ki van buitenlands vastgoed te bepalen, heeft de fiscus gegevens nodig zoals het type vastgoed (villa, appartement...), de ligging, uw eigendomsaandeel en de actuele verkoopwaarde. Als u die laatste niet kent, moet u de prijs en het jaar van de aankoop opgeven, evenals de kosten van eventuele (ver)bouwwerken en het jaar dat die voltooid werden.

168.000 Belgen met buitenlands vastgoed Iets meer dan 168.000 Belgen bezitten vastgoed in het buitenland.

Kocht u dit jaar vastgoed in het buitenland of bent u van plan dat te doen, dan moet u spontaan een aangifte bij de fiscus indienen binnen vier maanden na de aankoop. Bezit u al langer vastgoed in het buitenland, dan kreeg u de voorbije maanden een (digitaal) formulier toegestuurd om het ki te bepalen.

Heel wat Belgen vulden dat formulier al in, maar een groot deel deed dat nog niet. In ons land bezitten ruim 168.000 Belgen samen 210.000 buitenlandse onroerende goederen. 'Iets meer dan 60.000 belastingplichtigen dienden al een aangifte in, goed voor 72.000 eigendommen', zegt Francis Adyns, woordvoerder van de federale overheidsdienst Financiën. Dat betekent dat 108.000 dossiers nog moeten binnenkomen.

Deadline 31/12

'Die mensen krijgen eerstdaags een herinnering toegestuurd om hen aan te sporen ons tijdig de nodige informatie te bezorgen', zegt Adyns. 'Net als bij alle andere aangiften, zoals Tax-on-web, gebeuren veel aangiften nog de laatste dagen.'