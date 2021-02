Verkopen gerechtsdeurwaarders hun briefhoofd aan incassobureaus?

Verkopen sommige erkende gerechtsdeurwaarders hun briefhoofd aan incassobureaus om mensen sneller te doen betalen? De Tijd kreeg documenten in handen over een Brusselse gerechtsdeurwaarder. ‘Wij tillen bijzonder zwaar aan de feiten’, zegt de Nationale Kamer van Gerechtsdeurwaarders.

Een man uit Brussel krijgt een aanmaning in de bus dat hij dringend zijn factuur van een grote bekende verzekeringsmaatschappij moet betalen. Bovenaan de brief staan de naam, het adres, het rekeningnummer, het logo en de andere contactgegevens van een Brusselse gerechtsdeurwaarder. De aanmaning is ook ondertekend door de gerechtsdeurwaarder - al lijkt de handtekening eerder een kopie die digitaal op het document is geplakt.

In de aanmaning staat te lezen dat de man uit Brussel geen gehoor gaf aan eerdere aanmaningen die een incassobureau, dat ook bij naam wordt genoemd in de brief, hem stuurde. Als de man zijn schuld nu niet binnen de 15 dagen betaalt, zal hij zonder waarschuwing voor de rechtbank worden gedagvaard, luidt het. Onderaan de brief wordt verduidelijkt dat de brief nog geen ‘gerechtelijk invordering’ is - met een dagvaarding voor de rechtbank of een beslag - maar wel een ‘minnelijke invordering’.

De aanmaning lijkt volledig conform de regels. We contacteerden de bekende verzekeringsmaatschappij en ze bevestigde dat ze met het incassobureau werkte.

Het is een slag in het gezicht van alle gerechtsdeurwaarders die elke dag hun moeilijke en vaak ondankbare taak wél in eer en geweten uitoefenen. Nationale Kamer van Gerechtsdeurwaarders (NKGB)

Maar De Tijd kreeg interne documenten in handen van bij de Brusselse gerechtsdeurwaarder. Het gaat onder andere om e-mails die het betrokken incassobureau stuurde naar de gerechtsdeurwaarder. De mails, die dateren van vorig jaar, bevatten allemaal dezelfde boodschap. ‘Geachte heer gerechtsdeurwaarder, graag bezorg ik u de aantallen m.b.t. de minnelijk verstuurde brieven met uw briefhoofd van de afgelopen maand: 2.724 stuks. Kunt u de factuur hiervoor overmaken aan (e-mails van het incassobureau) in cc? Alvast bedankt en fijne dag verder toegewenst’, staat in een mail van februari vorig jaar. De mails van de volgende maanden bevatten krek dezelfde tekst, met alleen een ander aantal stuks.

Mogen incassobureaus een erkende gerechtsdeurwaarder betalen om zijn briefhoofd te gebruiken voor hun aanmaningen? We legden dit geval voor aan de Nationale Kamer van Gerechtsdeurwaarders (NKGB). Het antwoord is duidelijk: ‘De NKGB tilt bijzonder zwaar aan de feiten. Dergelijke praktijken besmeuren de integriteit van de hele beroepsgroep. We putten al onze wettelijke mogelijkheden uit om dergelijke wanpraktijken uit het beroep te bannen. Gerechtsdeurwaarders moeten zich onberispelijk gedragen. Elke inbreuk hierop is er een te veel. Het is bovendien een slag in het gezicht van alle collega’s die elke dag hun moeilijke en vaak ondankbare taak wel in eer en geweten uitoefenen.’

De 579 gerechtsdeurwaarders in ons land hebben een strikte deontologie, met een eigen beroepsorde en wettelijke plichten, zoals bemiddelen en informeren. Als een erkende en hoogopgeleide gerechtsdeurwaarder u een aanmaning stuurt, is er een zekere officialisering waarbij een marginale toetsing is gebeurd. Er mag geen verwarring bestaan over welke aanmaningen van gerechtsdeurwaarders komen en welke van incassobureaus. Want incassobureaus, die werken op commissie, hebben geen enkele wettelijke bevoegdheid.

Onjuiste interpretatie

De Brusselse gerechtsdeurwaarder laat via zijn advocaat, Chris De Nyn, weten dat hij onze ‘interpretatie’ van de interne documenten met klem betwist. ‘Het is volstrekt onjuist. Mijn cliënt heeft inderdaad onder meer een professionele samenwerking met dat incassobureau in het kader van het minnelijk invorderingstraject. Daarbij neemt mijn cliënt via hun platform in de laatste fase het volledig beheer voor zijn rekening, gaande van de briefwisseling tot het daadwerkelijke incasso van de gelden op zijn derdenrekening. Op alle briefhoofden staat zijn naam met vermelding van het rekening- en telefoonnummer, de fax en het e-mailadres van het gerechtsdeurwaarderskantoor. Dat hiervoor een forfaitaire vergoeding in rekening wordt gebracht, is iets heel anders dan het verkopen van zijn briefhoofd.’

579 Gerechtsdeurwaarders Ons land telt 579 gerechtsdeurwaarders, van wie er 270 in Vlaanderen aan de slag zijn, 97 in Brussel en 212 in Wallonië.

Het incassobureau dat met de Brusselse gerechtsdeurwaarder samenwerkt reageerde vrijdagmiddag na dagenlang intern overleg. ‘Wij herkennen ons niet in uw vraag en bemerking. Wij bevestigen wel dat wij in de opzet van onze interne werkwijze binnen onze specialisatie als incassokantoor handelen volgens de vigerende wet- en regelgeving.’

We kregen ook de facturen in handen die de gerechtsdeurwaarder aanrekende aan het incassobureau. Voor het versturen van bijvoorbeeld 2.724 aanmaningen met zijn briefhoofd wordt 2.043 euro plus 429 euro btw aangerekend. ‘Dat is een verdacht lage kostprijs als de aanmaningen echt door de gerechtsdeurwaarder zelf worden afgehandeld en verstuurd zoals het hoort’, bevestigen andere gerechtsdeurwaarders en experts uit de sector. ‘Het aangerekende bedrag per stuk is lager dan de kostprijs van een postzegel.'

Tuchtcommissie

De Economische Inspectie laat weten dat ze nooit eerder kennis kreeg van gerechtsdeurwaarders die hun briefhoofd zouden verkopen aan incassobureaus. Toch is eerder al een Antwerpse gerechtsdeurwaarder betrapt, vernam De Tijd. Dat dossier is doorgestuurd naar de tuchtcommissie van de NKGB.

Marc Brackeva, de voorzitter van de NKGB, wil ook benadrukken dat er al langer procedures lopen tegen de Brusselse gerechtsdeurwaarder over wie De Tijd documenten in handen kreeg. ‘Over de gerechtsdeurwaarder in kwestie kan ik met de nodige voorzichtigheid melden dat hij al bestraft werd door de bevoegde tuchtcommissie, die in ons beroep onafhankelijk handelt en wordt voorgezeten door een magistraat. Daarnaast maakt hij het voorwerp uit van een gerechtelijke procedure waarin de NKGB als tussenkomende partij het parket heeft gevraagd om de hoogste sanctie te vorderen. We hebben op dit moment al onze wettelijke middelen uitgeput en kunnen niet anders dan wachten op verdere acties van het parket.'