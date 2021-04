Verlinden over uit de hand gelopen nepfestival: 'Kaakslag'

Daags na de uit de hand gelopen 1 aprilgrap met een nepfestival in het Brusselse Ter Kamerenbos, reageert minister van Binnenlandse Zaken verontwaardigd. 'Dit is een kaakslag voor iedereen die de regels respecteert.'

26 agenten, 8 feestvierders en zeven paarden. Dat is de voorlopige balans aan gewonden na het uit de hand gelopen nepfestival van donderdag in het Ter Kamerenbos. Een satirische aankondiging van een muziekfestival - La Boum - op 1 april bracht daar 1.500 à 2.000 feestvierders op de been. Die beseften schijnbaar veelal dat het om een grap ging, maar meldden zich toch aan voor wat uitdraaide op een soort protestactie tegen de coronaregels.

Toen de politie wilde tussenkomen, werd de sfeer snel grimmig. Uiteindelijk verrichte de politie 22 arrestaties, na een urenlang kat-en-muis-spel waarbij uiteindelijk ook waterkanonnen, de hondenbrigade en agenten te paard werden ingezet. Daarbij vielen tientallen gewonden, aan beide zijden.

Daags na de massabijeenkomst, zindert 'La Boum' nog na. Minister van Binnenlandse Zaken Annelies Verlinden reageerde op Radio 1 verontwaardigd op de taferelen in het Ter Kamerenbos, nadat ze donderdagavond al een persbericht uitstuurde. Daarin had ze het over een 'kaakslag' voor zij die de regels wel respecteerden.

'Ik voel mee met de mensen die door Covid-19 ziek werden, de families die een geliefde betreuren en de zorgverleners die opnieuw aan de limiet van de draagkracht van hun ziekenhuis zitten', aldus de minister 'Zolang het virus niet onder controle is, wordt iedereen geacht zich te houden aan de sanitaire maatregelen. Dat politiemensen gewond raakten bij het uitvoeren van hun opdracht is onaanvaardbaar.'

Schermvullende weergave Betogers bekogelden de politie met flessen en takken. ©Photo News

Ook Open VLD-voorzitter Egbert Lachaert reageerde in De Ochtend kort op de gebeurtenissen in Brussel. Daarbij bracht hij begrip op voor de nood van mensen aan een sociaal leven, maar onderstreepte hij dat de gezondheidssituatie voorlopig weinig toelaat. 'Menselijk begrijp ik het, maar kijk alstublieft wat er vandaag in de ziekenhuizen gebeurt'.

De evenementensector distantieerde zich gisterenavond al van de manifestatie in het park, maar roept tegelijk op om de nood van jongeren aan een publiek leven beter te kanaliseren.

Wij roepen hen op om versneld aan tafel te gaan zitten en werk te maken van een veilige – gestructureerde – gecontroleerde heropstart van het georganiseerde publieke leven Bruno Schaubroeck Woordvoerder evenementensector

‘Dergelijke ‘spontane’ feesten zijn geen verrassing', stelt woordvoerder Bruno Schaubroeck. 'We hebben die vrees reeds meerdere malen kenbaar gemaakt aan virologen en politici. Wij roepen hen op om versneld aan tafel te gaan zitten en werk te maken van een veilige – gestructureerde – gecontroleerde heropstart van het georganiseerde publieke leven. Dat is de enige manier om een herhaling hiervan in de nabije toekomst te vermijden.’

