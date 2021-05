Verlinden wacht af na kritiek op politie-aanpak op La Boum

Op sociale media circuleren filmpjes van agenten die opvallend hardhandig optreden bij het opbreken van La Boum 2, zaterdagavond in Ter Kamerenbos. Minister van Binnenlandse Zaken Annelies Verlinden (CD&V) wil niet vooruitlopen op een analyse van de aanpak.

132 arrestaties De tweede editie van La Boum - de uit de hand gelopen aprilgrap die vorige maand al eens voor een halve veldslag zorgde in Ter Kamerenbos - lokte zaterdag opnieuw duizenden mensen. En opnieuw liep de situatie uit de hand. Uiteindelijk zijn 132 mensen aangehouden, onder meer wegens gewapende weerspannigheid, bedreigingen en verkoop van verdovende middelen. Bij de politie vielen elf lichtgewonden, waarvan er drie naar het ziekenhuis moesten. Bij de deelnemers een kleine twintig. Sommigen hadden medische verzorging nodig.

'Het is te vroeg om een oordeel te vellen, maar het spreekt voor zich dat we dit gaan analyseren', zo zei minister Verlinden zondagavond in het Journaal op één. 'We gaan bekijken of het geweld dat gepleegd is door zowel de relschoppers als de politie aangepast was.'

Aanleiding zijn verschillende filmpjes die de ronde doen van agenten die mensen in de straten rond Ter Kamerenbos aanmanen om te vertrekken. Mensen die tegenpruttelen krijgen pepperspray in het gezicht of worden geslagen en geschopt, ook wanneer ze zelf niet meteen geweld lijken te gebruiken. In één filmpje trapt een agent in volle uitrusting iemand die na een politieactie al op de grond zit.

De politie liet aan VRT NWS weten dat ze de filmpjes onderzoekt en de precieze context tracht te achterhalen. Eenzelfde geluid klinkt op het kabinet van Brussels burgemeester Philippe Close (PS). Ook hij wacht het onderzoek af.