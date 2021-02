Versnelling vaccinatietempo op tafel regering

De regering bekijkt of we ons vaccinatietempo een boost kunnen geven door de tweede dosis van de coronavaccins uit te stellen. Vooral voor de gezonde bevolking lijkt dat een goede optie.

Onze vaccinatiecampagne mag dan op schema zitten, met ons tempo zitten we in de middenmoot van Europa. Daar zijn verschillende redenen voor te bedenken - denk maar aan onze complexe staatsstructuur en de beperkte digitalisering. Maar het heeft ook te maken met onze zeer voorzichtige houding qua prikschema.

Net als veel andere Europese landen opteerde België ervoor vast te houden aan een prikschema met drie en vier weken tussen de eerste en de tweede dosis met respectievelijk Pfizer- en Moderna-vaccins en twaalf weken tussen bij AstraZeneca. Daardoor kan je minder mensen prikken met een eerste dosis, omdat je een deel tweede dosissen achter de hand moet houden.

Andere landen, zoals Denemarken en het Verenigd Koninkrijk, kozen er dan weer voor dat prikschema losser te hanteren, waarbij alle dosissen die binnenkwamen ook meteen in de armen van burgers verdwenen. Het is voor die landen nog altijd de bedoeling iedereen dubbel in te enten, maar ze maakten een beredeneerde gok. De logica is dat die eerste dosis ook al bescherming biedt, en je meer gezondheidswinst boekt door sneller meer mensen al één keer te vaccineren.

Nu de evidentie groeit dat een eerste dosis ook al aardig tegen hospitalisatie en overlijden beschermt, ligt die optie ook weer op tafel bij de Belgische regering, berichtte De Standaard donderdag. Er wordt enerzijds bekeken wat het voordeel is van zes in plaats van drie weken tussen twee Pfizer-dosissen te laten en met die extra tijd meer mensen een eerste keer vaccineren.

Anderzijds wordt bekeken of, als alle risicogroepen hun dubbele prik hebben gekregen en de brede bevolking aan de beurt is, we iedereen eerst één dosis gunnen voor we beginnen met de tweede prikken. Op die manier geef je de bevolking die minder risico loopt op hospitalisatie en overlijden al een degelijke deelse bescherming, voor we overgaan tot de tweede ronde prikken die de maximale bescherming biedt. Op die manier zouden bijvoorbeeld jongeren veel sneller kunnen rekenen op een vaccin.