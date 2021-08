Vervroegde verkiezingen in Canada

Trudeau staat sinds 2019 aan het hoofd van een minderheidsregering. Hij hoopt nu de gunstige peilingen, de hoge vaccinatiegraad in het land en zijn aanpak van de pandemie te verzilveren, en mikt op een meerderheidsregering.

Afghaanse vluchtelingen

De Canadese regering liet eerder al weten dat het bereid is om 20.000 Afghaanse vluchtelingen op te vangen als onderdeel van een nieuw immigratieprogramma. De regering verwijst naar 'de humanitaire crisis die in de regio ontstaat'. Canada richt zich op "personen die bijzonder kwetsbaar zijn": vrouwen in leidende functies, mensenrechtenactivisten, vervolgde religieuze minderheden, journalisten en mensen van de LGBTQI-gemeenschap.