Verzekeraar moet nieuwe wind doen waaien door VBO

Met Bart De Smet, de topman van Ageas, krijgt het Verbond van Belgische Ondernemingen (VBO) een zwaargewicht als voorzitter. Hij moet schwung brengen in de werkgeverskoepel én het sociaal overleg.

Saaie degelijkheid met een vleugje new wave. Zo omschrijft een kennis Bart De Smet. En dat is bedoeld als een compliment.

De 62-jarige topman van de verzekeringsholding Ageas wordt op 13 februari de nieuwe voorzitter van het VBO. Als uithangbord van de grootste werkgeverskoepel van het land volgt hij Bernard Gilliot op, die manager is bij het engineeringbedrijf Tractebel. De Smet verdiende zijn pluimen door Ageas op de ruïnes van het tijdens de crisis gevallen Fortis uit te bouwen tot een internationaal succesvolle verzekeraar.

Aan de keuze voor De Smet ging een heel selectieproces vooraf. Als unitair Belgische organisatie ademt het VBO evenwichten. Na drie jaar een Franstalige moest de nieuwe voorzitter een Vlaming zijn. Na Gilliot, uit de energiesector, en Michèle Sioen, uit de industrie, werd gezocht naar iemand uit de financiële sector.

Evident

Als topman van de holding boven de grootste Belgische verzekeraar was De Smet een evidente naam. Temeer omdat hij al voorzitter was van Assuralia, de sectororganisatie van de verzekeraars, en hij nu al ondervoorzitter van het VBO is. Eerder was hij in de race om voorzitter te worden van de Vlaamse werkgeversorganisatie Voka, maar hij bedankte voor de eer.

In zijn nieuwe functie moet De Smet nauw samenwerken met Pieter Timmermans, die de dagelijkse leiding van het VBO in handen heeft. ‘Op 13 februari bestaat het VBO 125 jaar en we willen dat moment aangrijpen om een transformatie van de organisatie door te voeren’, zegt hij. ‘Ik wilde graag iemand aan mijn zijde die ervaring heeft met zulke processen en Bart De Smet is de geknipte kandidaat.’

Ervoor gaan

Met eerder afwezige voorzitters als Gilliot en Sioen had Timmermans de afgelopen jaren de handen relatief vrij. Insiders denken dat De Smet, als hij zich voldoende vrij kan maken bij Ageas, zich meer met de interne keuken van het VBO zal bemoeien. Al wordt in hem geen Wouter De Geest, die als voorzitter van Voka de boel in handen nam, gezien. ‘Hij is niet iemand die zich opzij laat zetten. En als hij een doel heeft, zal hij ervoor gaan’, zegt een insider.

We willen een transformatie van het VBO doorvoeren. Bart De Smet heeft ervaring met zulke processen. Pieter timmermans CEO VBO

Als voorzitter van het VBO wordt De Smet een spreekbuis van ondernemend België, al zal hij dat eerder met een behoedzame stem doen. Een kennis: ‘Bart is geen tafelspringer en al zeker niet de man van de ronkende verklaringen. Hij is eerder een netwerker en een consensuszoeker.’

Personencultus

In een personencultus rond een sterke figuur gelooft De Smet sowieso niet. In 2013 schreef hij in De Tijd een opgemerkte column waarin hij opriep de CEO van zijn voetstuk te halen. ‘Met een personencultus loop je het risico collectief tegen de muur te lopen als de keuze voor deze of gene topman achteraf de foute bleek.’