Videorechtszaken komen niet van de grond

Videorechtspraak komt niet van de grond. Het project bij het Antwerpse hof van beroep om Limburgse zaken vanop afstand af te handelen via een videoconferentie blijkt geen succes.

Het klonk tien jaar geleden nog veelbelovend. Justitie kon veel tijd en kosten besparen door rechtszaken af te handelen via videoconferentie. Bij het Antwerpse hof van beroep startte in 2009 een proefproject om de Limburgse zaken waarin beroep was aangetekend via videoconferencing te laten verlopen. Het project kreeg in 2010 zelfs de allereerste innovatieprijs van de Hoge Raad voor de Justitie.

Alle andere Europese landen zetten in op videoconferencing. België loopt achter. Kristien Van Vaerenbergh Voorzitster Kamercommissie Justitie (N-VA)

Maar tien jaar later blijkt het toch niet zo’n vaart te lopen met de videorechtspraak. Sinds 2009 zijn 1.427 burgerlijke rechtszaken via een videoconferentie behandeld door het Antwerpse hof van beroep. Maar terwijl in 2011 - op het hoogtepunt - nog 223 zaken werden behandeld via een videoconferencing waren er dat vorig jaar nog maar 83. Dit jaar staat de teller nog maar op 52 behandelde zaken. Dat blijkt uit cijfers die minister van Justitie Koen Geens (CD&V) gaf aan Kristien Van Vaerenbergh (N-VA), de voorzitster van de Kamercommissie Justitie.

Amper een op de vijf rechtszaken (19%) die in aanmerking komen voor een videoconferentie worden op die manier afgehandeld door het Antwerpse hof, zo blijkt. Er zijn momenteel 70 zaken vastgesteld voor behandeling via videorechtspraak terwijl er 365 in aanmerking voor komen, op een totaal van 845 Limburgse zaken bij het hof. Daar zijn de inleidingszittingen en de zaken die zijn vastgesteld voor een uitspraak niet bijgeteld. In de beginjaren van het project lag het percentage hoger, met nog bijna een op de drie zaken in 2012.

Verkeersellende

‘Het klopt dat de cijfers zijn teruggevallen. In augustus 2019 werd nog maar 14 procent van de zaken die in aanmerking komen via een videoconferentie afgehandeld’, bevestigt Tom Hoorens, persgriffier bij het Antwerpse hof. ‘Het is voor ons ook gissen naar een oorzaak. Door de toenemende verkeersellende zou je net een stijging verwachten. Het is wel zo dat wij door een gebrek aan tijd en middelen nog geen wervende promotie hebben gevoerd voor de mogelijkheid tot videoconferentie. Via onze socialemediakanalen hebben we wel de intentie om de videoconferentie terug in de picture te plaatsen.’

Als we kijken welke burgerlijke rechtszaken wel met videoconferencing werden behandeld, bleken 508 van de 1.427 zaken te gaan over geschillen over overeenkomsten en nog eens 210 over bouwzaken. Slechts 147 zaken gingen over echtscheidingen of samenwonenden en 41 over belastingen.

Gevangenis

‘We moeten, ondanks de ongemakken, blijven inzetten op de digitale weg’, benadrukt N-VA-Kamerlid Kristien Van Vaerenbergh.

‘Naast burgerlijke zaken moeten we video ook oppikken voor strafzaken, zeker wat betreft de voorlopige hechtenis. Het transport van gevangenen kost handenvol geld. Alle andere Europese landen zetten erop in. België loopt achter. We moeten een inhaalbeweging inzetten.’