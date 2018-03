Vier op de tien rusthuisbewoners aan de antidepressiva

In sommige woonzorgcentra krijgt meer dan de helft van de bewoners antidepressiva. Vaak gaat het om zware medicatie die niet geschikt is voor ouderen.

In Belgische rusthuizen is het dramatisch gesteld met het gebruik van antidepressiva en antipsychotica. Dat blijkt uit een onderzoek van de christelijke mutualiteit CM. 39 procent van de rusthuisbewoners kreeg in 2016 minstens dertig dagen antidepressiva. 20 procent slikte antipsychotica.

De situatie is nauwelijks verbeterd tegenover de voorgaande jaren. Nochtans rekenen woonzorgcentra sinds 1 april 2015 niet meer per volledige doos, maar per pil aan. Die maatregel moest het overgebruik van medicatie tegengaan, maar leverde nauwelijks verbetering op.

'De levenskwaliteit in woonzorgcentra kan je lang niet altijd met een pilletje oplossen.' Luc Van Gorp voorzitter CM

Zelfs bij de rusthuisbewoners in de lichtste zorgcategorie, die nog volledig onafhankelijk zijn en in goede gezondheid verkeren, krijgt een op de drie antidepressiva.

'Niet direct naar pilletje grijpen'

‘Medicatie mag niet de eerste en de enige oplossing zijn’, zegt CM-voorzitter Luc Van Gorp. ‘Natuurlijk kunnen die geneesmiddelen voor sommige ouderen in sommige omstandigheden nut hebben, maar het mag geen automatisme worden om bij symptomen van neerslachtigheid, angst of opwinding meteen naar een pilletje te grijpen.’

Opvallend is ook dat de helft van de voorgeschreven antidepressiva en antipsychotica op de lijst staan van medicatie die niet aanbevolen is voor ouderen. Het gaat ook om antidepressiva die als slaapmiddel of pijnstiller worden gebruikt, zoals Redomex, Trazolan en Cymbalta.

‘Een kwaliteitsvolle gezondheidszorg moet om meer draaien dan alleen medicatie’, zegt Van Gorp, die de cijfers alarmerend noemt. 'Luisteren, tijd maken voor bewoners, oprechte bezorgdheid en een ongedwongen omgang kunnen wonderen doen. Rusthuisbewoners geven aan dat ze nauwelijks om hulp of raad gevraagd worden. Maar de levenskwaliteit in woonzorgcentra kan je lang niet altijd met een pilletje oplossen. Om bewoners een gelukkige oude dag te bezorgen moeten we veel meer inzetten op preventie.’

Dementen krijgen antipsychotica

Het bewijs dat het anders kan, ziet de CM in de grote verschillen tussen woonzorgcentra. In de meest gemedicaliseerde rusthuizen krijgt meer dan de helft van de bewoners antidepressiva. In andere woonzorgcentra is dat voor minder dan een kwart van de bewoners het geval.

Ook voor antipsychotica zijn er enorme onderlinge verschillen. In sommige rusthuizen krijgt meer dan 40 procent van de dementerende bewoners die zware medicatie om angst en opwinding af te remmen. In andere rusthuizen is dat slechts 14 procent van de dementerenden.