Vier seizoenen ver en Vivaldi is in crisis

‘Als de regering nu valt over migratie, is er federaal geen werkbare coalitie meer te vormen’. Dat is de harde analyse bij de liberalen en CD&V nadat de PS en Ecolo het lot van Vivaldi in de handen van de hongerstakers hebben gelegd. Na amper vier seizoenen klinkt de symfonie vals.

‘Op een moment dat 31 mensen het leven verloren en duizenden mensen geen dak boven het hoofd hebben, is het laatste waar de mensen nood aan hebben een politieke crisis. Ik denk dat het gezond verstand hopelijk bij iedereen zal terugkeren.’ In gematigde woorden drukte premier Alexander De Croo (Open VLD) maandagavond de boosheid van Open VLD, CD&V, Vooruit en de MR uit over de onwaarschijnlijke demarche van de PS en Ecolo over de 500 illegale hongerstakers, die op diverse locaties in Brussel al maanden strijden om collectieve regularisatie. De twee partijen lieten zondag aan de premier weten dat hun ministers ontslag nemen als een hongerstaker het leven laat.

De essentie De PS en Ecolo vinden dat hun waarschuwingen in het dossier van de hongerstakers niet ernstig zijn genomen.

Het dreigement dat hun ministers opstappen als er een dode valt, leidt tot boosheid in de Vivaldi-meerderheid.

Premier De Croo kan niet geloven dat iemand een crisis wil uitlokken op het moment dat in Wallonië duizenden mensen zonder huis zitten.

Dit belooft weinig goeds voor de samenhang van de coalitie.

De afspraak was blijkbaar dat het dreigement binnenskamers zou blijven om de regering nog manoeuvreerruimte te geven. Maar na het partijbureau van de PS lekte het uit, tegen de zin van Ecolo in. Groen onderschreef het dreigement niet, nadat het zondag nog de oproep aan de premier had gedeeld om het dossier uit handen van staatssecretaris voor Asiel en Migratie Sammy Mahdi (CD&V) te nemen. Voorzitter Meyrem Almaci reageerde maandag positief op het feit dat Mahdi een bemiddelaar heeft aangesteld en roept de hongerstakers op mee te werken.

Als met onze voeten wordt gerammeld, kunnen we niet anders dan reageren. PS-bron

De boosheid in de coalitie is groot omdat er al weken naar een oplossing wordt toegewerkt en de meningsverschillen niet meer onoverbrugbaar zijn. De PS en de groenen beseffen dat de collectieve regularisatie, waar ze principieel voor zijn, niet in het regeerakkoord staat en niet haalbaar is. Ze vragen individuele oplossingen, zoals medische of humanitaire regularisatie of werkvergunningen. Dat is exact wat Mahdi, maar ook minister van Volksgezondheid Frank Vandenbroucke (Vooruit) al de hele tijd zegt: het is goed mogelijk dat sommige actievoerders erkenning verdienen. Alleen blijven de hongerstakers - opgejut door ngo's, volgens regeringsbronnen - aandringen op één oplossing voor allen. Dat aandringen wordt niet minder als twee regeringspartijen signalen uitsturen dat de kwestie hen een regeringscrisis waard is. ‘De PS en Ecolo hebben de hongerstakers de baas van de regering gemaakt. Wat als een van hen zelfmoord pleegt? Gaan we dan in lopende zaken, terwijl half Wallonië in puin ligt?’, klinkt het bij de Franstalige liberalen, die vermoeden dat de PS vooral een bliksemafleider zoekt voor de mogelijke fouten die aan de overstroming zijn voorafgegaan en het brokkenparcours van Ludivine Dedonder (PS) als minister van Defensie.

Electoraal opbod

De PS beseft dat die perceptie wordt gecreëerd. In de partij klinkt het dat de PS al weken geleden het signaal aan De Croo heeft gegeven dat ze niet duldt dat doden vallen en dat ze bereid was de discussie uit de media te houden en achter de schermen een oplossing te zoeken. ‘Maar die afspraken zijn niet nagekomen. Als er met onze voeten wordt gerammeld, kunnen we niet anders dan reageren’, klinkt het. Volgens de PS heeft Mahdi zich vastgereden in stoere verklaringen en is De Croo niet actief geweest in het dossier. 'We willen niet uit Vivaldi. We willen een duurzame oplossing. Want dit probleem komt om de tien jaar terug.’

De afspraak was dat het dreigement niet naar buiten zou komen, om de regering manoeuvreerruimte te geven. Maar na het partijbureau van de PS lekte het uit, tegen de zin van Ecolo in.

Maar bevorderlijk is het allemaal niet. Vivaldi is pas vier seizoenen ver en er wordt al openlijk over de val van de regering gesproken. Dat is ongezien. De oppositiepartijen N-VA en Vlaams Belang konden maandag hun pret niet op. Onder premier Charles Michel duurde het tenminste nog vier jaar voor een migratiedossier tot een crash leidde. De liberalen en CD&V stuurden de voorbije dagen een zeer duidelijke boodschap naar de PS en Ecolo. ‘Als de regering hierover valt, vlak na een natuurramp en corona, is er in België geen werkbare coalitie meer te vormen. Dan moeten ze met de PTB en het Vlaams Belang onderhandelen.’ Ook de zusterpartij Vooruit begrijpt de PS niet. ‘Ze staan blijkbaar onder druk van Jan en alleman.’

Dat de PS en Ecolo maandag geen verdere officiële verklaringen deden, doet vermoeden dat de soep niet zo heet wordt gegeten als ze wordt opgediend. Het is niet de eerste keer dat de PS dreigt, denk aan de aangekondigde dividendenstop. Maar de schade is groot. Het riedeltje dat Vivaldi op een andere manier aan politiek doet, klinkt al vals. De drie Franstalige partijen zitten in exact hetzelfde electorale opbod als CD&V, de N-VA en Open VLD in de vorige regering. Komt daar nog bij dat de ideologische kloof tussen de PS en Ecolo enerzijds en de liberalen en CD&V anderzijds almaar actiever in de verf wordt gezet vanuit de coalitie.