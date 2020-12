Vier wagens in brand gestoken in Anderlecht en Vorst

In de Brusselse gemeenten Anderlecht en Vorst zijn donderdagavond al vier wagens in brand gestoken. Het gaat om incidenten die zich afspeelden enkele uren voor het ingaan van de avondklok.

Dat melden verschillende media en het nieuws wordt bevestigd door de politie. In Anderlecht ging het om drie voertuigen, één in de Grondelstraat en twee aan de metrohalte Aumale. In Vorst ging dan weer in de buurt van het gemeentehuis een auto in de vlammen op. Voorlopig werden nog geen verdachten opgepakt.