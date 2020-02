Vierde kandidaat voor voorzitterschap Open VLD

Nuytten was in 2014 lijstduwer voor het Vlaams Parlement, maar raakte met 5.435 stemmen niet verkozen. Wel zetelt hij in de nationale partijraad van Open VLD en is hij bestuurslid in de lokale partijafdeling en in de regio Westhoek. In 2018 nam hij deel aan de gemeenteraadsverkiezingen in Koksijde, maar ook toen raakte hij niet verkozen. Nuytten is ondernemer, fiscalist en boekhouder-consultant.