Vijfde minder Vlamingen haalt rijbewijs

Vorig jaar zijn in Vlaanderen fors minder praktijkexamens afgelegd en rijbewijzen uitgereikt. Dat komt door de strengere voorwaarden, maar ook door het dalend enthousiasme bij jongeren.

De interesse in het halen van een rijbewijs is opmerkelijk gedaald in Vlaanderen. In het Vlaams Gewest werden vorig jaar 122.357 praktische rijexamens op de weg afgelegd. Dat zijn er 15 procent minder dan een jaar eerder. Dat blijkt uit cijfers van Goca, de groepering van erkende rijbewijsondernemingen.

Het aantal uitgereikte rijbewijzen B krimpt in Vlaanderen al sinds 2014 licht, maar dook in 2018 plots fel omlaag. De overheid reikte toen 60.013 autorijbewijzen uit, 18 procent minder dan in 2017. Dat is het laagste aantal in meer dan tien jaar, blijkt uit cijfers van de FOD Mobiliteit.

Strengere regels

De daling gaat hand in hand met de verstrengde Vlaamse regelgeving. Door de zesde staatshervorming werden de drie gewesten grotendeels bevoegd voor de rijopleiding. Toenmalig minister van Mobiliteit Ben Weyts (N-VA) paste de regels als eerste aan. Sinds 2017 moeten kandidaten in Vlaanderen niet langer drie maar negen maanden oefenen met een voorlopig rijbewijs voor hun praktijkexamen. Bij dat examen moeten kandidaten meer manoeuvres kunnen en ook zelfstandig rijden met behulp van een gps. Bovendien moeten jongeren zes maanden na het behalen van hun rijbewijs een halve dag opleiding volgen.

Schermvullende weergave ©Mediafin

‘De enorme daling is puur te wijten aan dat terugkommoment’, stelt Jeroen Smeesters van de rijschoolfederatie Federdrive. ‘Veel mensen hebben voordien snel hun rijexamen afgelegd.’ Volgens Smeesters zijn de wijzigingen in Vlaanderen eigenlijk niet zo spectaculair. ‘Maar door de vele aankondigingen van Weyts zijn veel mensen toen geduwd naar het halen van een rijbewijs. Toen de wijzingen in 2017 in werking traden, was de terugval geweldig.’

Gedaan met gratis lessen

Maarten Matienko van VAB, de grootste rijschoolketen van Vlaanderen, wijst ook op de afschaffing van de gratis verkeerslessen. Laatstejaars konden tot voor kort hun theoretisch rijbewijs gratis op de middelbare school halen. ‘Het aantal jongeren dat op zijn 18de zijn rijbewijs haalt, is daardoor ontzettend gedaald’, zegt Matienko. ‘De druk om een rijbewijs te halen is een stuk kleiner geworden.’

Bovendien zijn hoger opgeleiden en stedelingen volgens Matienko almaar minder geneigd om een rijbewijs te halen. ‘Jongeren gaan vandaag helemaal anders om met mobiliteit. Ze willen zich verplaatsen en kijken dan pas hoe ze dat doen, met openbaar vervoer of deelsystemen bijvoorbeeld. Daardoor hebben ze minder behoefte aan een auto.’

De dalende interesse bij jongeren blijkt ook uit de cijfers van Goca. Terwijl vorig jaar een kwart minder tieners en 13 procent minder twintigers een praktijkexamen aflegden, steeg het aantal 30-plussers die dat deed.

Smeesters verwacht dat het rijbewijs dit jaar opnieuw aan populariteit wint. ‘Het aantal afgelegde praktijkexamens is nu fors gedaald. Rijscholen hebben die daling vroeger al gekend, en zien nu dat het aantal rijlessen weer op 80 à 90 procent van het vroegere niveau ligt.’ Ook Matienko maakt zich naar eigen zeggen geen zorgen. ‘De jongere generatie zal een rijbewijs halen, maar pas later. Wees gerust: ze blijven autorijden.’