Vilvoorde schakelt over naar afstandsonderwijs

De toestand in Vilvoorde maakt die ingreep noodzakelijk. 'Er hebben al honderden Vilvoordse kinderen in quarantaine gezeten, er zijn veel besmette leerlingen en leerkrachten, het is vandaag chaos', zegt Bonte.

'Vilvoorde kampt bovendien nog altijd met erg slechte cijfers over het aantal coronabesmettingen. Het is daarom zinvoller om op een gereglementeerde manier een beurtrol in de scholen in te schakelen. We weten dat het niet evident is voor de scholen of voor ouders, maar op lange termijn is dit het beste.'