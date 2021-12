Vincent Kompany klaagt racisme aan: 'Hele duel uitgescholden voor bruine apen'

Vincent Kompany was zondag furieus na het 2-2 gelijkspel in de topper tegen Club Brugge op de twintigste speeldag van de Jupiler Pro League. Niet de spelfases op het veld, maar het gedrag van de Brugse supporters was een doorn in het oog van de Anderlecht-coach. 'We zijn hier een hele wedstrijd uitgescholden voor bruine apen', zei hij voor de microfoon van rechtenhouder Eleven Sports.