Virus circuleert nog altijd breed onder bevolking

Er worden in ons land dagelijks nog ruim meer dan 1.000 nieuwe coronabesmettingen vastgesteld. Dat maakt het weinig evident om de lockdownmaatregelen gevoelig te versoepelen.

Er zijn zondag 1.487 nieuwe besmettingen met het coronavirus vastgesteld. Dat nog altijd zo veel besmettingen worden ontdekt, toont dat het virus behoorlijk breed circuleert onder de bevolking.

Het aantal nieuwe besmettingen gaat sinds een vijftal dagen weer in stijgende lijn, terwijl de Belgen al ruim een maand thuis in lockdown zitten. Bij dat absolute cijfer hoort enige nuance. Er wordt ook flink meer getest, zondag nog 8.108 keer. Het aantal vastgestelde besmettingen blijft wel constant, terwijl het aantal tests stijgt. Dat is een teken dat het coronavirus afzwakt. Viel op de piek van de epidemie rond 9 april nog 30 procent van alle tests positief uit, dan is dat nu minder dan een op vijf.

Testvijver

687 van de 1.487 nieuwe besmettingen werden in de woon-zorgcentra gevonden, 800 daarbuiten. Pas sinds midden april worden de testresultaten in de rusthuizen mee opgenomen in de statistieken. Vergelijken is dus niet helemaal eerlijk, omdat de testvijver groter is geworden.

Nieuwe besmettingen vertalen zich vaak in ziekenhuisopnames. Want buiten de rusthuizen wordt enkel wie al erg ziek is getest. Het aantal opnames schommelt al een week tussen 250 en ruim 300, zondag leverde met 232 het laagste cijfer in bijna een week op. Omdat daarnaast meer mensen uit het ziekenhuis worden ontslagen dan er worden opgenomen - zondag was dat voor het eerst in bijna een week niet het geval - zakt ook de totale Covid-populatie in de ziekenhuizen.

Virologen wijzen erop dat de lockdown in China veel drastischer was. Daar was het eerder 'crush the curve' dan 'flatten the curve'.

Hoe komt het dat er een maand na de lockdown nog zo veel besmettingen en enkele honderden ziekenhuisopnames per dag zijn? De lockdown heeft ertoe geleid dat het sociaal contact tussen grote groepen mensen afgesneden is. Maar er is nog altijd contact in de intieme kring, waarbij mensen elkaar kunnen besmetten. Ook komen in België de gezinsleden van een ziek persoon nog buiten om te winkelen of te sporten. Virologen wijzen erop dat de lockdown in China veel draconischer was. Daar moest iedereen binnenblijven, vooral bij een besmetting in de directe omgeving, waarbij levensmiddelen aan huis geleverd werden. Daar was het eerder 'crush the curve' in plaats van 'flatten the curve'.

Exit

Het aantal besmettingen speelt een rol bij de beslissingen over de exit uit de lockdown. Er zijn nog te veel besmettingen om nu al grondig te versoepelen. 1.000 positieve tests is volgens wetenschappers een zware onderschatting van het aantal echte gevallen, dat vijf tot tien keer hoger kan liggen. Er zijn ook nog te veel besmettingen om al aan 'contact tracing' - via een app de contacten van besmette mensen opsporen - te doen. Specialisten gaan ervan uit dat een vijftigtal nieuwe besmettingen per dag een soort bovengrens is om de collectieve lockdown te versoepelen en te werken met een systeem van screenen en isoleren van individuele gevallen.