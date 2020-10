Virus kan 28 dagen besmettelijk blijven op smarthphone en cash

Het coronavirus kan 28 dagen besmettelijk blijven op onder meer bankbiljetten, glazen schermen van smartphones en roestvrij staal. De bevindingen van het nationale wetenschappelijke bureau van Australië (CSIRO) suggereren dat het virus extreem robuust' is.

Het coronavirus kan bij kamertemperatuur veel langer overleven op gladde oppervlakken dan eerder werd gedacht, meldt de Britse omroep BBC. De experimenten in Australië werden in het donker uitgevoerd, omdat al is aangetoond dat UV-licht het virus doodt.