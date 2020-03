Virus kost België minstens 2,5 miljard euro

De noodmaatregelen van de overheid tegen het coronavirus hebben zware negatieve gevolgen voor de Belgische economie. De schade van de epidemie loopt op tot minstens 2,5 miljard euro.

De overheid heeft donderdagavond drastische maatregelen aangekondigd om een verdere uitbreiding van de corona-epidemie te voorkomen. Alle cafés en restaurants sluiten drie weken en het onderwijs schrapt alle lessen. Voorts blijven de meeste winkels dicht in het weekend. Die maatregelen treffen de grote sectoren horeca en detailhandel, nadat de luchtvaart en het toerisme al klappen hadden gekregen.

'We moeten opnieuw onze vooruitzichten voor 2020 herzien', zegt ING-econoom Philippe Ledent. Hij is van plan zijn groeiprognose voor de Belgische economie te verlagen van 0,5 procent naar 0 of zelfs -0,1 procent. 'De heropleving vanaf het derde kwartaal zal amper volstaan om de krimp in het eerste en tweede kwartaal goed te maken.' Hij beklemtoont dat zijn voorspelling een 'guestimate' (ruwe schatting) is omdat de onzekerheid erg groot is. Belfius verlaagt zijn groeiraming van 0,7 naar 0,5 procent en sluit een verdere aanpassing niet uit.

Volgens de gemiddelde prognose van de vier grootbanken zal de Belgische economie dit jaar maar met 0,5 procent groeien. Begin januari voorspelde een ruimere groep banken nog 1 procent groei. De negatieve impact van het coronavirus bedraagt dus 0,5 procent van het bruto binnenlands product (bbp) of nagenoeg 2,5 miljard euro.

Onderschatting

Maar dat bedrag is een onderschatting van de schade. De groeiprognoses van BNP Paribas Fortis en KBC houden nog geen rekening met de jongste regeringsmaatregelen. Die banken zullen hun groeiramingen ongetwijfeld verlagen. 'Veel mensen lijden loonverlies', zegt Koen De Leus, de hoofdeconoom van BNP Paribas Fortis. Als de economische groei zakt naar 0 of -0,1 procent, zoals ING voorspelt, loopt de schade van de crisis op tot 5 miljard.

De dienstensector wordt zwaarder getroffen dan de industrie. Hoewel de hotels open blijven, staat de horeca voor enkele zeer moeilijke maanden. Cafés en restaurants zijn immers goed voor meer dan 80 procent van de werkgelegenheid in de sector.

Ook de omzet van de hotels daalt fors, omdat het coronavirus het aantal zakenreizen en het toerisme fors doet dalen. 'Het is mogelijk dat de maatregelen van de regering de thuisleveringen door restaurants doen stijgen', signaleert Ledent. Maar die activiteit zal maar een klein deel van de impact van de sluiting compenseren.

Technische werkloosheid

De horeca is goed voor 2 procent van de toegevoegde waarde van de Belgische economie. Die toegevoegde waarde zakt de komende drie weken bijna naar nul en dat effect op zich drukt de groei dit jaar met 0,1 procentpunt. Er werken bijna 158.000 mensen in de horeca, vooral in cafés en restaurants. De grote meerderheid is vanaf zaterdag technisch werkloos.

De instorting van de activiteit in de horeca treft ook de toeleveringsbedrijven. Een vermindering van het inkomen in de horeca met 1 euro doet het inkomen van de totale Belgische economie met 1,69 euro dalen, blijkt uit een economisch model van het Federaal Planbureau. Als één job in de horeca sneuvelt, verdwijnen in de hele Belgische economie 1,42 banen.

Ook de detailhandel mag een klap verwachten, want wellicht blijft alleen in de voedingswinkels de omzet op peil. Op korte termijn is daar zelfs een omzetstijging, omdat veel gezinnen hamsteren. Andere winkels boeken een groot deel van hun omzet op zaterdag. De sluiting in het weekend zal maar gedeeltelijk worden gecompenseerd door de meerverkoop op weekdagen.

Onderwijs

'Behalve de horeca hebben de evenementensector, het toerisme, de luchtvaart en de drankensector het moeilijk', zegt Edward Roosens, de hoofdeconoom van het Verbond van Belgische Ondernemingen. Het onderwijs verdient een aparte vermelding. De opschorting van de lessen heeft tot gevolg dat de grote meerderheid van de meer dan 400.000 personeelsleden thuis moet blijven.

De echo's bij de industrie en de bouw vielen tot nu redelijk goed mee. Edward Roosens Hoofdeconoom VBO

Maar leerkrachten behouden hun loon en dus heeft de verlamming van het onderwijs geen directe impact op het inkomen. Er zijn wel indirecte effecten, zoals minder woon-werkverkeer. Paul Donovan, de hoofdeconoom van de Zwitserse bank UBS, sluit zelfs niet uit dat de sluiting van scholen een licht positieve impact heeft. Hij merkt op dat de uitgaven voor ontspanning, zoals onlinespelletjes, zullen toenemen.

In de sectoren die zwaar zijn getroffen door het virus en/of de regeringsmaatregelen werken meer dan 900.000 mensen (zie tabel). Die bedrijfstakken zijn goed voor bijna een vijfde van alle banen in België.