Vivaldi gaat niet voor extra Europese schulden

In het debat over de herziening van de Europese begrotingsregels pleit België voor een uitzondering voor groene investeringen. De vraag van de PS om de klimaattransitie met bijkomende Europese schulden te lijf te gaan, neemt Vivaldi niet over.

Terwijl de Belgische deelstaten op de klimaattop in Glasgow bikkelden over de verdeling van de klimaatinspanningen, werd in eigen land nog eens duidelijk hoe weinig frivool hun financiële vooruitzichten ogen na twee jaar corona. Dat de Vlaamse overheidsschuld tegen 2026 naar 51 miljard of 94 procent van de jaarlijkse ontvangsten stijgt, is zelden gezien, maar het minst problematisch. Door de lage rentes wegen de aflossingen niet zwaar op de begroting.

De essentie In het Europese debat over de herziening van de begrotingsregels pleit België voor het behoud van de Maastrichtnormen, met een uitzondering voor groene investeringen.

Het pleidooi van de PS om Europese schulden aan te gaan voor de klimaattransitie wordt niet gevolgd, wegens onhaalbaar.

In Wallonië en Brussel wordt de hoge schuld op lange termijn onhoudbaar.

De situatie wordt vooral in Wallonië en Brussel precair. In het Brussels Gewest bedraagt de schuld 180 procent van de ontvangsten. Volgens een inschatting van de universiteit van Namen kan dat in 2025 in het slechtste geval 200 procent worden. Zonder ingrepen stijgt de Waalse schuld van 28 naar 48 miljard tegen 2030. De schuld zou dan bijna drie keer de ontvangsten van het gewest bedragen. Behalve corona en de relance-investeringen doet ook de heropbouw na de overstromingen de Waalse schuld stijgen.

In Wallonië gaf een expertencommissie maandag het advies om de komende tien jaar een jaarlijkse sanering ter waarde van 1 procent van de ontvangsten door te voeren om de explosie van de schuldgraad om te buigen. Waals minister van Begroting Jean-Luc Crucke (MR) kondigde prompt aan dat hij zo’n norm decretaal wil vastleggen. Op Vlaams niveau herinnert minister van Begroting Matthias Diependaele (N-VA) eraan dat de regering-Jambon 900 miljoen bespaart tegen 2024.

Vergrijzing

We houden vast aan de doelstelling van schuldvermindering op de middellange termijn, maar vragen een stimulans voor groene investeringen. Vincent Van Peteghem (CD&V) Federaal minister van Financiën

Volgens KBC-hoofdeconoom Johan Van Gompel is saneren zonder de groei te fnuiken een noodzaak. De regionale overheidsfinanciën zitten volgens hem op een onhoudbaar pad. ‘De regio’s staan de komende jaren voor zware inspanningen, bijvoorbeeld in de strijd tegen de klimaatverandering. Op de middellange termijn is er nog geen probleem omdat de rentes laag blijven en de looptijd van de schulden de jongste jaren is verlengd. Maar op langere termijn is dit niet houdbaar. De deelstaten hebben weinig inkomsten die mee opveren met het herstel van de economie. Door de bijzondere financieringswet zien Wallonië en Brussel hun dotaties vanaf 2025 terugvallen. En op extra middelen van het federale niveau moeten ze niet rekenen. Dat moet de vergrijzing volledig dragen.’

Net om de klimaatfactuur te milderen voor de Europese lidstaten lanceerde staatssecretaris Thomas Dermine (PS) onlangs een pleidooi om de Europese begrotingsregels aan te passen. Dat debat is op Europees niveau volop bezig. Dermine stelde niet alleen voor om groene investeringen buiten de begrotingsdoelstelling te houden, wat de regionale overheden in de praktijk nu al vaak doen. Veel controversiëler was zijn betoog om het mechanisme van het Europese herstelplan tot 2030 jaarlijks te herhalen en dus gezamenlijke Europese schulden aan te gaan, via de uitgifte van schuldpapier.

In de federale regering heeft een werkgroep met premier Alexander De Croo (Open VLD), minister van Financiën Vincent Van Peteghem (CD&V), staatssecretaris voor Begroting Eva De Bleeker (Open VLD) en Dermine nu het Belgische standpunt voor dat Europese debat afgeklopt. Dermine wordt slechts deels gevolgd. ‘We houden vast aan de doelstelling van schuldvermindering op de middellange termijn, maar vragen een stimulans voor groene investeringen’, zegt Van Peteghem, die het Belgische standpunt maandag uitlegde in de eurogroep, de vergadering van ministers van Financiën van de eurolanden.

België wil de Maastrichtnormen - een begrotingstekort van hooguit 3 procent en schuldgraad van 60 procent - niet op de schop. Grote groene investeringen wil ons land echter buiten de doelstelling van 3 procent houden. Volgens Van Peteghem is dat een noodzaak om de middenklasse aan boord te houden en dus niet kapot te belasten.

De vraag van Dermine om bijkomende Europese schulden aan te gaan, achten de coalitiepartners compleet onhaalbaar. Ze zijn niet vergeten hoeveel moeite het heeft gekost om de zuinige lidstaten Nederland, Denemarken, Oostenrijk, Finland en Zweden mee te krijgen in de financiering van het Europees herstelfonds. Behalve in interviews blijkt Dermine zijn pleidooi ook nooit formeel op de regeringstafel te hebben gelegd.