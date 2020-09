Vivaldi kijkt nog tegen een gat van 24 miljard aan

De economische heropleving na de lockdown, maakt de federale begrotingstoestand iets minder dramatisch. Uit een tussentijds rapport van het monitoringcomité blijkt dat de volgende regering nog tegen een gat van 24 miljard aankijkt vanaf 2021.

Toen het monitoringcomité in juli met de eerste raming van de budgettaire toestand sinds het uitbreken van corona uitpakte, luidde nog het dreigingsniveau 3 voor ons land. Volgens het rapport van toen zouden alle overheden samen 2020 afsluiten met een tekort van maar liefst 52 miljard, waarvan 40 miljard voor het federale niveau. Dat was op het moment dat het Planbureau er nog van uitging dat de coronacrisis de Belgische economie met 10,6 procent van het bbp zou doen krimpen.

Maar inmiddels heeft het Planbureau die verwachtingen bijgesteld, op basis van een tweede kwartaal dat een pak minder slecht was dan eerst gevreesd. De experten gaan nu nog uit van een krimp met 7,4 procent in 2020 en een groei van 6,5 procent in 2021.

Ruwe schatting

Dat heeft uiteraard zijn gevolgen voor de begrotingstoestand. Volgens een nieuw tussentijds rapport, dat het monitoringcomité schreef op vraag van de onderhandelaars van de Vivaldi-regering, zakt het federale tekort voor 2020 van 40 naar 33,4 miljard. Veel relevanter voor de volgende regering is echter de toestand van volgend jaar, gezien er aan 2020 niet veel meer valt te doen. Voor 2021 gaat het monitoringcomité nu uit van een federaal tekort van 24 miljard (ofwel 5 procent van het bbp), in plaats van 26 miljard. Belangrijke nuance: het monitoringcomité zegt zelf dat het vanwege de snelheid om een heel ruwe schatting gaat. ‘Er bestaat nog grote onzekerheid over de fiscale inkomsten, met name over de voorafbetalingen en de bedrijfsvoorheffing.’ Pas op 30 september komt het comité met een volledig uitgewerkte raming.

Er is tussen de Vivaldi-partijen geen consensus om het tekort tegen 2024 terug te dringen naar 3 procent van het bbp.