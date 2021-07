Vivaldi overleeft hongerstaking

De regering-De Croo kan verder, nadat de hongerstaking van de sans-papiers opgeschort werd zonder doden en zonder grote toegevingen. ‘We grijpen niet naar de methodes van het verleden’, zegt bevoegd staatssecretaris Sammy Mahdi (CD&V).

Niets dan opgeluchte reacties bij de regeringspartijen nadat er woensdagmiddag na bijna twee maanden een einde is gekomen aan de dramatische taferelen in de Brusselse Begijnhofkerk. Na herhaaldelijke gesprekken met Mahdi en zijn diensten, de Brusselse burgemeester Philippe Close (PS) en vooral speciaal gezant Dirk Van den Bulck raadden de ngo’s die de actie begeleidden de hongerstakers aan ermee op te houden en in te gaan op het aanbod van Mahdi om in een 'neutrale zone' en op individuele basis hun dossiers te bespreken. Op de campussen van de ULB en vooral van de VUB ging de beslissing met meer discussie gepaard.

De essentie De hongerstaking van de sans-papiers in Brussel is na twee maanden opgeschort.

De actievoerders gaan in op het aanbod van staatssecretaris voor Asiel en Migratie Sammy Mahdi (CD&V) om hun dossiers op individuele basis te bespreken.

Een aanvraag op humanitaire basis is mogelijk, medische regularisatie maakt weinig kans.

De Vivaldi-coalitie kan verder, maar de crisette laat sporen na.

De beslissing om weer te eten stootte blijkbaar op verdeeldheid omdat de actievoerders niet zo heel veel in handen hebben. Een woordvoerder sprak dinsdag eerst over een akkoord dat nog gevalideerd moet worden door de regering. Een andere woordvoerder zei ronduit dat er geen toegevingen zijn gedaan en dat de hongerstaking dus hervat kan worden.

De vraag is of dat snel zal gebeuren. De hongerstakers waren na twee maanden uitputting ten einde raad. Het feit dat deze week - na 24 uur politiek drama - ook de PS en de groenen zich met lange tanden achter Mahdi schaarden en duidelijk maakten dat collectieve regularisatie er niet in zou zitten, brak vermoedelijk de veer. Daarnaast was 21 juli altijd de mentale deadline. Het heeft weinig zin actie te voeren als het halve land en de politiek met vakantie zijn.

Maar wat is dat ‘akkoord’ waarop wordt gehint? Dat hun individuele aanvragen voor een regularisatie op humanitaire basis, het zogenaamde artikel 9-bis van de vreemdelingenwet, prioritair zullen worden bekeken. De staatssecretaris voor Asiel en Migratie heeft daarbij discretionaire bevoegdheid. Dat betekent dat hij de beslissing dossier per dossier mag nemen. Maar het is geweten dat een tergend lange asielprocedure, een duurzame band met ons land -bijvoorbeeld kinderen hebben - of geen strafblad hebben, argumenten zijn die vaak meespelen. Een humanitaire regularisatie moet jaar na jaar verlengd worden. Pas na vijf jaar is een permanent statuut mogelijk.

Een medische regularisatie kan alleen na het voorleggen van een doktersattest en als blijkt dat behandeling in het thuisland niet mogelijk is Sammy Mahdi Staatssecretaris voor Migratie

Waar Mahdi niet in meegaat, is een ruime toepassing van artikel 9-ter ofwel medische regularisatie. ‘Dat is hoe regularisaties in het verleden liepen, maar die methodes gaan we niet meer toepassen. Een medische regularisatie kan alleen na het voorleggen van een doktersattest en als blijkt dat behandeling in het thuisland niet mogelijk is. Dat is de wet en die wordt niet aangepast. Misschien kunnen enkelingen die bijvoorbeeld nierschade hebben opgelopen door de hongerstaking daarvoor een aanvraag doen, maar de meeste mensen die in het ziekenhuis zijn opgenomen, zijn al na een dag weer op de been.’

Gespleten communicatie

Mahdi komt met opgeheven hoofd uit de crisis. Hij maakte zich bij de linkse regeringspartijen en middenveldorganisaties heel impopulair met zijn harde lijn, maar verloor nooit de steun van premier Alexander De Croo (Open VLD) en de regeringspartijen CD&V, Open VLD, MR én Vooruit. Migratiespecialist Ben Segers (Vooruit) vat het pijnlijk treffend samen: ‘Zodra de regering met één stem sprak, bleek veel mogelijk.’

Dat de kwestie echter sporen nalaat, bewijst de Twitter-communicatie van de regeringspartijen. De PS, Ecolo en Groen vernoemden Mahdi daarin niet. Volgens de PS en de groenen heeft hun alarmkreet - compleet met het dreigement om de regering te doen vallen - het dossier finaal in een stroomversnelling gebracht.

Als er lichamelijke schade zou overblijven, draagt iedereen die de hongerstakers valse hoop heeft gegeven, een verpletterende verantwoordelijkheid. Alexander De Croo Premier

De Croo, duidelijk geërgerd na het gepoker met zijn regering, lijkt daar een iets andere lezing van te maken. ‘Er is maar één weg in ons land en dat is de weg van de wettelijkheid.’ En: ‘Als er lichamelijke schade zou overblijven, draagt iedereen die de hongerstakers valse hoop heeft gegeven, een verpletterende verantwoordelijkheid.’

Doordat de hongerstaking erop zit, kunnen de topministers volgende week met vakantie vertrekken en zich klaarmaken voor de inhoudelijk pas echt netelige dossiers van het najaar: de pensioenen, de arbeidsmarkt, de begroting en de kernuitstap. De vraag is of er iets van het conflict blijft hangen en vooral hoelang het houdbaar is als elk compromis - vooral aan Franstalige kant - blijkbaar voorafgegaan moet worden door extreem politiek theater voor de eigen achterban.