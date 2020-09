Vivaldi-partijen versnellen vanaf donderdag

Met preformateur Egbert Lachaert gaat het 'elke dag een beetje beter', luidt het. Sinds bekend raakte dat de Open VLD'er met corona is besmet, staan de formatiegesprekken op een lager pitje en wordt alleen nog per videoconferentie gewerkt. De deadline voor een Vivaldi-regering van socialisten, liberalen, groenen en CD&V is naar 1 oktober verplaatst.

Deze week blijft het zeker tot woensdag rustig. De sherpa's leggen de laatste hand aan een basistekst en in werkgroepen worden thema's als een staatshervorming en fiscaliteit besproken. 'Zodra de voorzitters elkaar mogen zien, wordt er versneld. Dat is vermoedelijk donderdag of vrijdag', klinkt het. Tegen zondagavond 20 september moet de knoop over het formateurschap - en dus het premierschap - doorgehakt zijn.