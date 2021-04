Vivaldi-partijen vullen benoemingspuzzel in

De Vivaldi-partijen zijn zo goed als klaar met het invullen van de benoemingspuzzel. Jan Cornillie (Vooruit) wordt voorzitter van de spoorbeheerder Infrabel, Laurent Vrijdaghs (MR) van de luchtverkeersleider Skeyes.

De benoemingscarroussel draait weer op volle toeren. Al in maart bereikte de regering-De Croo een akkoord over de verdeling van tientallen bestuursmandaten bij de overheidsbedrijven. In de aanloop naar de algemene vergaderingen worden daar steeds meer gezichten op gekleefd. Zo berichtten we eerder deze week dat Groen zijn gewezen voorzitter Wouter Van Besien lanceert als bestuurder bij NMBS, waar de Ecolo’er Thibaut Georgin de nieuwe voorzitter wordt. Op het kernkabinet van donderdagavond dropte Groen-vicepremier Petra De Sutter nog een nieuwe naam: de bekende econoom Koen Schoors (UGent) komt als onafhankelijke in de cockpit van de federale investerings- en participatiemaatschappij FPIM.

Intussen begint het ook bij Infrabel te bewegen. De spoorbeheerder wordt nu nog voorgezeten door N-VA’er Herman De Bode. De ex-kabinetschef van Jan Jambon heeft nog een mandaat tot 2023, maar in de regering gaan stemmen op om dat sneller te beëindigen omdat de onderhandelingen over de nieuwe beheersovereenkomst beter door de nieuwe voorzitter worden gevoerd. De discussie is nog niet uitgeklaard.

Het is nu afwachten wie de PS als CEO bij Bpost benoemt. Volgens bronnen kan die zoektocht pas worden afgerond als er een nieuwe voorzitter is.

Sowieso wordt de opvolger van De Bode Jan Cornillie (Vooruit), vernam De Tijd. De West-Vlaamse econoom, die een verleden heeft als politiek directeur van de sp.a en kabinetschef van meerdere socialistische ministers, zetelt al acht jaar in de raad van bestuur van Infrabel. ‘Ik heb gebeld met Herman De Bode, met wie ik een heel goed contact heb. We waren het erover eens dat het aan de regering is om te bepalen wanneer de wissel gebeurt’, zegt hij.

Reynders-boys

Ook de nieuwe voorzitters van de luchtverkeersleider Skeyes en de Nationale Loterij zijn bekend. De Franstalige liberalen benoemen daar respectievelijk Laurent Vrijdaghs, de topman van de Regie Der Gebouwen, en Geraldine Demaret, de adjunct-kabinetschef van minister David Clarinval. Vrijdaghs is een Reynders-boy, net als Olivier Henin, die de Franstalige ondervoorzitter van de FPIM wordt. Toch gaat voorzitter Georges-Louis Bouchez er prat op dat hij voor het invullen van de MR-mandaten kiest voor ‘verjonging, vervrouwelijking, diversiteit en competentie’. Zo benoemt de MR ook Ibrahim Ouassari van het Brusselse project Molengeek tot bestuurder bij Proximus. De omstreden Reynders-getrouwe Jean-Claude Fontinoy, die moest vertrekken als NMBS-voorzitter, paste niet meer in dat plaatje.

De PS houdt haar kaarten het dichtst tegen de borst. Ze mag zowel de voorzitter van Bpost als de FPIM benoemen, maar blijft voorlopig stil. Ex-NMBS-voorzitster Laurence Bovy zou gepolst zijn voor Bpost, maar dat spoor is weer verlaten. De namen van Martine Durez en Laurent Levaux circuleren nog. Er is wel wat haast mee gemoeid. Op 12 mei is er algemene vergadering. Volgens bronnen kan de zoektocht naar een opvolger voor de ontslagen ex-CEO Jean-Paul Van Avermaet pas eindigen als bekend is wie de opgestapte ex-voorzitter François Cornelis vervangt. Blijkbaar heeft de kladderadatsch bij Bpost geïnteresseerden afgeschrikt.