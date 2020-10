Vivaldi plant heffing op grote financiële transacties

Om de sterkste schouders te laten bijdragen hebben de Vivaldi-partijen afgesproken dat er een heffing op de grote vermogens komt. Die zou bepaalde financiële transacties van meer dan 1 miljoen euro viseren, vernam De Tijd.

De heffing, waarvan alleen de grote principes vastliggen, moet jaarlijks 150 à 300 miljoen euro opbrengen en vloeit naar het financieren van de zorg.

Van de heffing is geen sprake in het regeerakkoord. Daarin is alleen opgenomen dat de ‘overheid zal streven naar een eerlijke bijdrage van die personen die de grootste draagkracht hebben om bij te dragen, met respect voor ondernemerschap’. Veel waarnemers vreesden dat dat zou leiden tot ellenlange discussies over een ‘vermogenstrofee’, zoals destijds onder de regering-Michel.

Tijdens de regeringsonderhandelingen hebben de socialisten, liberalen, groenen en CD&V evenwel vastgelegd welke belastingen kunnen en welke niet. Groene belastingen of taksen op de allersterkste schouders zijn een optie, een meerwaardebelasting en een effectentaks zijn uit den boze.

Een heffing op grote transacties is een mogelijkheid die op tafel ligt. Het moet gaan om een heffing die wordt afgehouden bij de bron, dus op het moment dat de transactie plaatsvindt. Daardoor is het niet nodig een vermogenskadaster aan te leggen. De bedoeling is die belasting behoorlijk snel te concretiseren, is te horen in regeringskringen.

Familiale kmo's

Om het ondernemerschap te vrijwaren zou de verkoop van familiale kmo’s worden vrijgesteld. Ook effecten op naam - de aandelen van veel kleine ondernemingen staan op naam - zouden buiten beschouwing worden gelaten. Dat betekent dat vooral grote investeerders worden geviseerd. De 1 procent allerrijksten zal een ‘kleine bijdrage worden gevraagd’.

De modaliteiten van de heffing moeten nog worden uitgewerkt. Ervaringen uit het verleden leerden dat zoiets erg moeilijk is. Met de speculatietaks en de effectentaks probeerde de regering-Michel beleggers en eigenaars van effectenrekeningen met meer dan 500.000 euro te belasten. De speculatietaks bleek niet effectief, de effectentaks werd door het Grondwettelijk Hof vernietigd.

De socialisten willen met de taks bewijzen dat ze wel degelijk de grote vermogens aanpakken. ‘Er komt een rijkentaks’, verklaarde PS-voorzitter Paul Magnette gisteren nog op de Franstalige nieuwszender LN24. Voor de liberalen is de belasting aanvaardbaar omdat die alleen de grootste vermogens viseert en de geschatte opbrengst met maximaal 300 miljoen euro al bij al beperkt blijft. Ter vergelijking: de effectentaks van de regering-Michel moest ongeveer 250 miljoen in het laatje brengen.