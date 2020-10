Vivaldi snijdt meteen open zenuw aan...

Een miljonairstaks: de regering-De Croo is nog geen dag uit de startblokken, of daar wordt de open zenuw al zichtbaar. Premier Alexander De Croo (Open VLD) wil vaart maken, om de zaak niet te laten etteren. De geschiedenis leert hoe moeilijk het is een werkbaar vehikel op te tuigen.

Dat N-VA-voorzitter Bart De Wever instemde met een vermogenswinstbelasting was volgens Open VLD-voorzitter Egbert Lachaert een van de belangrijkste redenen om neen te zeggen tegen het paars-gele akkoord dat deze zomer op tafel lag. Sindsdien gaan de liberalen er prat op dat een meerwaardebelasting er niet zal komen in een Vivaldi-coalitie. In het zogenaamde kaderakkoord dat Lachaert met sp.a-voorzitter Conner Rousseau onderhandelde na de rel met MR-voorzitter Georges-Louis Bouchez, kregen de liberalen dat ook zwart op wit op papier: ‘Geen meerwaardebelasting, geen effectentaks’. Tegelijk werd wel gesproken over een ‘bijdrage van de sterkste schouders, met respect voor ondernemerschap’. Het is zo’n typisch zinnetje waar je alle kanten mee uit kan. Maar het wordt al snel concreet.

In de studio’s van de nieuwszender LN24 verklaarde donderdag zowel PS-voorzitter Paul Magnette als Ecolo-vicepremier Georges Gilkinet dat er wel degelijk een vermogenstaks komt. Gilkinet sprak over een miljonairstaks, die bedoeld is om de gezondheidszorg te financieren. In de wandelgangen klinkt het dat de zaak ‘in beton is gegoten’. Lees: het staat in Atoma-schriftjes, waarin de regeringspartijen hun woord geven over thema’s die niet meteen in een regeerakkoord terechtkunnen. Er is sprake van het aanspreken van mensen met een vermogen van meer dan 1 miljoen euro. De 'sterkeschoudertaks’ gaat bij de groenen rond als wervende titel.

Financiële transacties

In regeringskringen wordt bevestigd dat gewerkt wordt aan een belasting op grote financiële transacties. Een vermogenswinstbelasting is dat niet. Het moet gaan om een bronheffing. Daarbij wordt ook opgemerkt dat de verwachte opbrengst lager ligt dan bij de effectentaks. Die bracht 250 miljoen euro per jaar op, tot hij vernietigd werd door het Grondwettelijk Hof. Voor de ‘sterkeschoudertaks’ wordt eerder gemikt op een rendement van 150 à 200 miljoen.

Dat de socialisten en de groenen erop zouden blijven duwen, was uiteraard te verwachten. Zij moeten de PTB/PVDA van Raoul Hedebouw het zwijgen kunnen opleggen. Zeker nu via MR-voorzitter Georges-Louis Bouchez is duidelijk geworden dat het minimumpensioen eerder naar 1.500 euro bruto zal stijgen dan naar dat nettobedrag. De liberalen slikken en schakelen ook meteen snel. Het doel is begin volgend jaar, bij de eerste begrotingscontrole, met een concreet voorstel te komen. Die snelheid is bewust; Zo blijft de open zenuw van een regering rond liberalen en socialisten niet vier jaar openliggen, zoals dat bijvoorbeeld wel het geval was met de roep om een rechtvaardige fiscaliteit van Kris Peeters (CD&V) in de regering-Michel. En zo liggen de avondlijke applaussessies voor de kreunende zorgsector nog vers in het geheugen.

De sterkeschoudertaks is in beton gegoten. Een onderhandelaar

Dat zou wel eens ijdele hoop kunnen zijn. Mocht het zo simpel zijn een fiscaal vehikel op te tuigen dat alleen de rijken doet betalen, voldoende opbrengt, ondernemen niet ontmoedigt en de toets van advocaten en rechters doorstaat, dan was het vast al gebeurd. Onder de regering-Michel werd het meermaals geprobeerd, onder meer met een speculatietaks en de bewuste effectentaks. Telkens hielden de creaties van Michel geen stand, waardoor het debat in en buiten de regering weer op gang kwam. Dat lijkt echt wel iets wat de liberalen kunnen missen. De N-VA zal sowieso al met de zeis klaarstaan zodra de taks concreet wordt.

Druk op Van Peteghem

Dat alles legt meteen een loodzware druk op de schouders van Vincent Van Peteghem, de nieuwe vicepremier en minister van Financiën van CD&V. De burgemeester van De Pinte is een doctor in de Economie en komt dus beslagen op het ijs, maar hij moet zichzelf nog bewijzen op het hoogste politieke niveau. Op het politieke spectrum is hij ook goed geplaatst om dit dossier te trekken. CD&V is al jaren vatbaar voor een roep naar fiscale rechtvaardigheid, maar trekt ook de kaart van de kmo’s.

Bij de liberalen valt te horen dat er veel vertrouwen is in de goede afloop. Tussen De Croo en zijn gewezen coformateur Magnette is de voorbije weken veel empathie gegroeid voor elkaars posities. ‘Magnette heeft zelfs eisen van de groenen afgeblokt, omdat ze voor ons moeilijk lagen’, klinkt het. De vrees dat Magnette de schoonmoeder van de regering wordt, zoals De Wever dat was voor Charles Michel, is klein.

Ook de kwaliteit van de vicepremiers stelt Open VLD gerust. ‘Frank Vandenbroucke, Vincent Van Peteghem, Pierre-Yves Dermagne, Petra De Sutter: dat zijn mensen die zeer inhoudelijk werken en niet met vileine zinnetjes. Het moet mogelijk zijn een nieuwe politieke cultuur te realiseren.’