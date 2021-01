Vivaldi trekt genderevenwicht door naar ambtenarij

De federale regering is bezig met een grote benoemingspuzzel.

De federale regering stelt vrijdag nieuwe topambtenaren aan voor vier overheidsdiensten die al lang door waarnemers gerund worden. Het zijn de eerste van een grote reeks benoemingen waarmee Vivaldi het genderevenwicht van de regering wil doortrekken naar de administratie en de bestuursraden.

De vroegtijdige val van de regering-Michel en de politieke impasse die daar bijna twee jaar lang op volgde, hebben premier Alexander De Croo (Open VLD) en co. opgezadeld met een taak waar partijen doorgaans tuk op zijn, maar waar electoraal geen punten mee te scoren vallen. Bij de overheidsbedrijven zijn tussen december 2018 en vandaag meer dan 75 bestuurs- en uitvoerende mandaten opengevallen, zoals dat in het jargon heet. In de ambtenarij moeten deze legislatuur tientallen directeurs, directievoorzitters en bestuurders worden (her)benoemd.

Tijdens de periode van lopende zaken kon de regering daar geen werk van maken, waardoor bestuurders zijn blijven zitten en diverse federale overheidsdiensten (FOD’s) interim-directievoorzitters kregen na het vertrek de vorige toplui. Zo is bij de FOD Sociale Zekerheid de bekende oud-voorzitter Frank Van Massenhove al sinds april 2019 met pensioen vertrokken, zodat zijn directeur-generaal Peter Samyn al bijna twee jaar dienstdoend voorzitter is.

Het is de jongste tijd meer de regel dan de uitzondering dat kabinetschefs het bij de Selor-proeven afleggen tegen mensen die al jaren op het terrein actief zijn. Gewezen topambtenaar

Tot nu. In de regering-De Croo is er een akkoord om vrijdag topambtenaren te benoemen bij de belangrijke FOD’s Sociale Zekerheid, Binnenlandse Zaken, Economie en Beleid & Ondersteuning (Bosa), de dienst die onder meer verantwoordelijk is voor de begroting en het overheidspersoneel. Normaal zou ook de FOD Buitenlandse Zaken na het vertrek van topman Peter Moors naar het kabinet van De Croo deel uitmaken van het pakket, maar die procedure loopt nog.

Kabinetschefs gebuisd

In tegenstelling tot bij de klassieke benoemingen van bestuurders bij overheidsbedrijven maakt dit niet zozeer deel uit van een politieke puzzel. De loodzware proeven van de selectiedienst Selor geven de doorslag. Dat mochten in het recente verleden de kabinetschefs van Maggie De Block (Open VLD) en Marie-Christine Marghem (MR) ervaren, die kandideerden voor de topjobs bij respectievelijk het RIZIV en de federale energiewaakhond CREG, maar geen van beiden slaagden. ‘Het is de jongste tijd meer de regel dan de uitzondering geworden dat kabinetschefs het afleggen tegen mensen die al jaren op het terrein actief zijn. Dat is een goede evolutie’, zegt een gewezen topambtenaar.

Het resultaat is vier nieuwe topambtenaren die allen vanuit de administratie komen, maar van wie drie wel een kabinetsverleden hebben. Voor de FOD Sociale Zekerheid was het eenvoudig. Alleen dienstdoend directievoorzitter Peter Samyn uit Gent slaagde voor het examen, terwijl meerdere kabinetschefs buisden. Samyn is een man zonder politieke stempel, die al 25 jaar voor de federale overheid werkt.

Aan het hoofd van de FOD Bosa komt volgens meerderheidsbronnen de Oostendenaar Nico Waeyaert, de huidige topman van het statistiekbureau StatBel, die een verleden heeft op liberale kabinetten.

Bij de FOD Binnenlandse Zaken, waar interim-topman Freddy Roosemont zich liever weer op zijn werk bij de Dienst Vreemdelingenzaken gaat toeleggen, waren drie kandidaten: de Zottegemnaar Peter Vansintjan, de vroegere kabinetschef van Kris Peeters (CD&V), de Franstalige Jack Hamande en de Franstalige Laura Szabo. Zij is de huidige directeur Civiele Veiligheid en Personeel bij de FOD en wordt intern sterk gewaardeerd. Volgens bronnen haalt zij het hoogstwaarschijnlijk. Szabo werkt al bijna 20 jaar bij Binnenlandse Zaken en heeft een PS-etiket.

Voor de FOD Economie wordt de Franstalige Séverine Waterbley het meest getipt. Zij is nu directeur Economische Reglementering en was eerder kabinetschef van Brussels minister-president Charles Picqué (PS).

Attractieve posten

Als deze namen het vrijdag halen, worden vijf van de twaalf FOD’s voortaan gerund door vrouwen. Het genderevenwicht waar liberalen en groenen al sterk op hamerden bij de aanduiding van de ministers wordt doorgetrokken naar de diensten. Daarnaast klinkt het in de regering dat ze ook voor de klassieke benoemingen van bestuurders en CEO’s een nieuwe wind wil laten waaien. ‘Meer gericht op competenties en met een verloning die meer afhangt van de aanwezigheden op de raden van bestuur’, klinkt het. Al valt het te bezien hoe hard dat kan worden gemaakt als het getouwtrek tussen de zeven regeringspartijen op gang komt. Aan de coalitiepartners is gevraagd hun voorkeuren op papier te zetten. Aan de premier om zijn puzzel daarna te leggen.

Voor de puur politieke benoemingen bij de overheidsbedrijven beweert de regering te streven naar meer nadruk op competenties en bij de bestuurders een verloning op basis van hun aanwezigheid op de raden van bestuur.