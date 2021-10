Vivaldi trekt nog eens 1 miljard euro voor extra investeringen uit

Het akkoord dat het kernkabinet heeft bereikt, voorziet in 1 miljard euro extra aan strategische investeringen. Een kwart gaat naar het spoor.

Het bijkomend pakket, dat gespreid uitgevoerd wordt tegen 2024, komt boven op de 1,25 miljard federale investeringen waarin het Europese relanceplan voorziet. Staatssecretaris voor Relance Thomas Dermine (PS), die heel hard op een bijkomend pakket aandrong, heeft het over een historisch keerpunt.

‘Ons investeringsbeleid is te lang geleid door kortetermijndenken. Het resultaat is dat onze openbare infrastructuur niet meer kan tippen aan die van de buurlanden. In 2019 bedroeg het aandeel overheidsinvesteringen 2,63 procent van het bruto binnenlands product, terwijl dat in de jaren 70 nog 5 procent was. Met het bijkomend pakket wordt dat opgetrokken naar 3,5 procent van het bbp in 2024.'

Van 3,3 naar 1 miljard

De nieuwe enveloppe bevat eenmalige investeringen en valt dus buiten het begrotingskader. De jongste weken is er tijdens de onderhandelingen nog fors in gesneden. Oorspronkelijk waren alle wensenlijstjes van de regeringsleden samen goed voor 3,3 miljard euro. De liberalen en de CD&V vonden dat te veel. Ruim 2 miljard is er nu uitgewipt, vooral door het inperken van het overheidsaandeel in veel projecten.

250 miljoen gaat naar het spoor, meer bepaald naar de toegankelijkheid van de stations, de nachttrein naar Luxemburg en het goederenvervoer, zegt minister van Mobiliteit Georges Gilkinet (Ecolo). Het meerjarenplan voor de energierenovatie van de overheidsgebouwen dat staatssecretaris Mathieu Michel (MR) had ingediend, is teruggebracht van 500 naar 150 miljoen. Het budget voor het isoleren van legerkazernes is verdwenen uit de lijst van 28 projecten.