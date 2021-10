Vivaldi vertraagt richting begrotingsdeal in het weekend...

De regering-De Croo zet vrijdag de eindsprint van de begrotingsbesprekingen in. Tegen maandag moet er een pakket energiemaatregelen, investeringen en arbeidsmarkthervormingen liggen waarmee Vivaldi voort kan.

Nadat hij dinsdag naar Slovenië was gevlogen voor een Europese top, liet premier Alexander De Croo (Open VLD) donderdagochtend in Gent de nieuwe Volvo C40 van de band rollen. Bedrijfsbezoekjes sneuvelen doorgaans het eerst als aan een begroting gesleuteld wordt, maar deze week is daar tijd voor. Omdat minister van Buitenlandse Zaken Sophie Wilmès (MR) tot donderdagavond op missie was naar Ierland, kan pas vrijdag weer met het voltallige kernkabinet onderhandeld worden. Ook om een andere reden wordt vertraagd: de premier houdt pas volgende dinsdag zijn State of the Union. Als je meester van de communicatie wilt blijven, bereik je beter niet te lang voor de deadline een akkoord.

De essentie De regering-De Croo mikt op het weekend om een grote deal over de begroting, investeringen, energie en arbeidsmarkthervormingen af te kloppen.

38 werkuren in vier en niet in vijf dagen presteren lijkt een mogelijkheid te worden.

Er wordt nog gezocht naar geld voor een snelle korting op de energiefactuur van gezinnen.

Of er ruimte is voor 2 miljard euro saneringen valt af te wachten.

Wat op tafel ligt en wat niet meer wordt stilaan duidelijker. Bij meerdere regeringspartijen valt te horen dat de nieuwe aanpak waarmee minister van Volksgezondheid Frank Vandenbroucke (Vooruit) langdurig zieken weer aan het werk wil krijgen body heeft. Op eerste voorstel voor de inzet van terugkeercoaches werd lauw gereageerd, maar zijn plan om zowel de werknemers, de werkgevers als de ziekenfondsen te responsabiliseren bekoort de liberalen en de CD&V.

Er lijkt nog weinig weerstand tegen een 38-urenweek met vier werkdagen.

Of een lijst van 30 arbeidsmarkthervormingen helpt de enorme personeelsnood in de bedrijven op te vangen is een andere kwestie. ‘De Vlaamse regering krijgt alles wat ze vraagt’, valt te horen. Dat betekent dat Vlaanderen via een asymmetrisch beleid de regels over de beschikbaarheid van werklozen scherper kan stellen. Maar of het iets wordt met de liberale dada van de flexibilisering valt af te wachten.

Soepeler regels voor nachtarbeid bijvoorbeeld werden onder de regering-Michel zo vaak afgezwakt door de vakbonden dat de vraag is waarom ze er in een regering met de PS wel zouden komen. Wat voor de PS blijkbaar wel kan onder bepaalde voorwaarden is het voorstel van Open VLD om een soort vierdagenweek in te voeren. Als de werkgever en de werknemer daarover een akkoord bereiken, zou het mogelijk worden vier dagen 9,5 uur te werken in plaats van 5 dagen 7,6 uur. In beide gevallen kom je aan 38 gepresteerde uren. Een aanpalend voorstel is de ene week meer uren te presteren dan de andere.

Energiefactuur

Boven op een tijdelijke uitbreiding van het sociaal tarief en het wegnemen van enkele heffingen uit de factuur wordt naar een snelle korting op de factuur van gewone gezinnen toegewerkt. Behalve de groenen en de socialisten dringt ook de CD&V daar sterk op aan. Maar de meeropbrengsten uit de btw volstaan niet om dat te financieren, waardoor een ferme hap uit de begroting gaat. Bij de liberalen ligt dat moeilijk. Ze wijzen erop dat de automatische loonindexering al helpt. Sowieso vertonen zich alweer donkere wolken boven de begroting omdat de stijgende energieprijzen leiden tot een snellere loonstijging.