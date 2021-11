Vivaldi ziet nog geen man overboord voor kernuitstap

De Vivaldi-kabinetten buigen zich dinsdag over het vervolg op de CRM-veiling, nu Vlaams minister van Energie Zuhal Demir (N-VA) een vergunning heeft geweigerd voor de gascentrale van Vilvoorde. Behalve de MR zit de hele regering nog altijd op het spoor van de kernuitstap.

De gretigheid waarmee de N-VA Vivaldi een pad in de korf heeft gezet met het njet voor het Electrabel-project in Vilvoorde, deed vorige week heel wat potjes overkoken, zowel in de federale als Vlaamse regering. Maar inmiddels heeft corona het dossier over de kernuitstap en de gascentrales weer verdrongen bovenaan op de agenda. Op het kernkabinet is nog niet besproken hoe het verder moet, nu 800 megawatt aan vervangcapaciteit - een van de cruciale onderdelen van het CRM-subsidiemechanisme - dreigt weg te vallen. ‘Dat toont aan dat er geen crisissfeer heerst’, klinkt het op een kabinet.

Achter de schermen zijn de gesprekken wel bezig. Dinsdag vindt een interkabinettenwerkgroep (IKW) plaats, waar de medewerkers van federaal minister van Energie Tinne Van der Straeten (Groen) uitleg komen geven over de vraag hoe het nu verder moet. Van der Straeten zelf verdedigt dinsdag haar beleidsbrief in de Kamercommissie Energie en zal daar vast ook vragen krijgen over het thema.

Magnette heeft beslist

Uit een rondvraag bij de Vivaldi-partijen blijkt dat de posities niet aan het schuiven zijn gegaan na de beslissing van Demir. De MR is nog altijd tegen een volledige kernuitstap, maar heeft daar geen regeringscrisis voor over. Alle andere partijen blijven de lijn van het regeerakkoord volgen, dat zegt dat de kernuitstap eind november definitief wordt beslist, tenzij een bevoorradingsprobleem opduikt. Maar voorlopig denkt niemand dat er door de beslissing van Demir een man overboord is.

De PS is daar het meest uitgesproken over. Afgelopen weekend stelde voorzitter Paul Magnette in l’Echo dat het debat gesloten is: ‘We gaan de zeven kernreactoren sluiten. De beslissing is genomen en ook de energieoperatoren hebben begrepen dat kernenergie niet langer de toekomst is. De N-VA kan wel zeggen dat ze geen vergunning geeft aan de gascentrale in Vilvoorde. Dat is niet erg. Er zullen oplossingen zijn om daar een vervanging voor te vinden.'

In eerste instantie gaan de regeringspartijen er nog altijd van uit dat Engie-Electrabel zijn probleem zelf oplost. Volgens de voorwaarden van de CRM-veiling is de energiegroep daar ook contractueel toe verbonden. De producent kan dat doen door een nieuw dossier in te dienen bij de Vlaamse overheid - met een oplossing voor het ammoniakprobleem dat Demir als hoofdreden opgaf om de vergunning te weigeren - en ondertussen met zijn reservecapaciteit te schuiven. Zo zou de oude gascentrale van Vilvoorde langer kunnen openblijven. Een andere optie is volgend jaar al een nieuwe veilig voor gascapaciteit te organiseren. Er blijven nog voldoende projecten over, die uit de boot zijn gevallen bij de CRM-veiling. Eneco zet door met het vergunningstraject voor een centrale in Manage. Voor de gascentrale van Dilsen-Stokkem werd beroep aangetekend tegen de weigering van Demir, terwijl er voor die in Tessenderlo aan een nieuwe vergunningsaanvraag gewerkt wordt.