Vivaldi zoekt 12 miljard… of 2 miljard

12 of 2 miljard: de Vivaldi-onderhandelaars willen de sanering van de begroting laten afhangen van de evolutie van de coronapandemie. Het lijkt een manier om grote discussies te ontmijnen.

De nieuwe cijfers van het Planbureau betekenen niet noodzakelijk dat het werk voor de volgende federale regering er eenvoudiger op wordt. Door de iets betere groeicijfers valt het tekort voor de begroting 2020 een goeie 9 miljard euro kleiner uit. Maar voor de begroting van 2021, die tegen 15 oktober bij de Europese Commissie moet worden ingediend, blijft het tekort op 5,4 procent van het bruto binnenlands product (bbp) ofwel 26 miljard euro.

Dat betekent dat er 2,4 procent van het bbp - 12 miljard euro - bespaard moet worden om opnieuw de symbolische drempel van 3 procent te bereiken. Preformateur Egbert Lachaert (Open VLD) zei vorige week dat het de intentie moet zijn dat tegen 2024 na te streven, maar dat gewerkt wordt aan een flexibel systeem. Daarbij zou de inspanning jaar na jaar aangepast worden aan de groei en aan de evolutie van het coronavirus.

In het beste geval duiken we onder de 3 procent tekort, in het slechtste geval niet.

Volgens De Standaard ligt een model met een vast en een variabel scenario op tafel. In het vaste scenario zou elk jaar maar 0,1 procent van het bbp gesaneerd worden, ofwel een goeie 2 miljard euro tegen 2024, werd aan De Tijd bevestigd. Het variabele deel hangt af van enkele parameters, waaronder de groei. 'In het beste geval duiken we onder 3 procent tekort, in het slechtste geval niet', valt te horen bij een onderhandelaar.

De economische situatie is de komende jaren zo onzeker dat het moeilijk is om grote engagementen aan te gaan. Een heropflakkering van het virus kan alles weer veranderen. Daarnaast heeft de Europese Commissie eerder aangekondigd dat ze de begrotingslat een stuk lager legt. België zat de voorbije jaren in een traject waarbij de begroting jaarlijks met 0,6 procent moest verbeteren, maar die regel geldt voorlopig niet meer. De focus staat eerder op productieve investeringen.

Door niet naar een vaste doelstelling toe te werken, worden pijnlijke discussies over nieuwe besparingen en belastingen vermeden. In onderhandelaarskringen valt bijvoorbeeld te horen dat Open VLD de eis van socialisten en groenen om een meerwaardebelasting in te voeren blijft tegenhouden. Dat maakt de linkse partijen nog minder toegeeflijk op het vlak van besparingen.