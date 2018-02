Vlaams Belang wil N-VA langs links inhalen

Vlaams Belang trekt in haar nieuwste campagne resoluut de sociale kaart. Zo hoopt ze de N-VA, die een economisch steeds rechtsere koers vaart, langs links in te halen.

‘Een hart voor onze mensen’ prijkt als slogan op de nieuwe campagne-affiches van het Vlaams Belang. Volgens de partij staan de economische vreugdekreten in schril contrast met de welvaart van de modale Vlaming.

Voor een steeds grotere groep in moeilijkheden in onze samenleving klinkt het tromgeroffel vanop de regeringsbanken erg bitter. Tom Van Grieken Voorzitter Vlaams Belang

‘Voor een steeds grotere groep in moeilijkheden in onze samenleving klinkt het tromgeroffel vanop de regeringsbanken erg bitter. Als sociale volksnationalisten vinden we dat onaanvaardbaar’, zei Vlaams Belang-voorzitter Tom Van Grieken op een persconferentie.

Meer solidariteit is volgens hem mogelijk als ons land niet zoveel geld zou besteden aan wat hij de ‘OCMW-immigratie’ noemt. Zo stelt Van Grieken voor om een maximumgrens van 10 procent te hanteren voor niet-Belgen in sociale woningen, en roept hij op tot een volledige immigratiestop.

Met het geld dat niet langer naar migratie gaat, wil hij de pensioenen optrekken, het kindergeld verhogen en de rusthuisfactuur van de Vlamingen drukken. Volgens Van Grieken gaat het om 7,2 miljard euro en is dat ‘een erg voorzichtige schatting’, maar hij vraagt de federale regering om de precieze jaarlijkse kostprijs van migratie te berekenen.

N-VA

Het is een opvallend programma voor een partij die zich onder boegbeeld Filip Dewinter sans gêne als ‘rechts’ profileerde. In plaats van de N-VA aan te vallen op haar gebrek aan communautaire actie, probeert Vlaams Belang haar belangrijkste tegenstrever op de sociale flank langs links in te halen.

De N-VA vaart sinds haar ontstaan een steeds rechtsere sociaal-economische koers. Ze pleit voor een beperking van de werkloosheidsuitkeringen in de tijd en stelt geregeld dat er nog te snijden valt in de sociale zekerheid.

Besparingen zijn volgens de N-VA nodig om de sociale zekerheid op lange termijn betaalbaar te houden. Maar ze is er als de dood voor om gezien te worden als de partij die de sociale zekerheid wil afbreken.

Voorzitter Bart De Wever wierp zich vorige maand in de discussie over de vluchtelingenproblematiek net op als de behoeder van de sociale zekerheid. In De Morgen wees hij erop dat links moet kiezen tussen een opengrenzenbeleid of onze welvaartsstaat. Wie iedereen binnen wil laten, of een kordaat terugkeerbeleid tegenwerkt, ondermijnt volgens hem de sociale zekerheid. Critici hekelden massaal de valse tegenstelling, maar Vlaams Belang zet die tegenstelling dus nog meer in de verf.

Brexit

Mogelijk haalde ze de mosterd in het Verenigd Koninkrijk en Nederland. Een van de belangrijkste slogans van het ‘Leave’-kamp in de brexitcampagne sloeg op de falende Britse gezondheidszorg. Een vertrek uit de EU zou het mogelijk maken 350 miljoen pond extra in de nationale Britse gezondheidszorg te investeren. Amper enkele uren na het Britse referendum moest UKIP-leider Nigel Farage die belofte al intrekken.