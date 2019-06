Vlaams Bouwmeester: minder belastingen voor goeie Mobiscore

'Gebruik de Mobiscore om mensen te belonen en slecht gelegen locaties te ontraden.' Dat oppert Vlaams Bouwmeester Leo Van Broeck in Het Laatste Nieuws.

De Mobiscore, die voor elke Vlaamse woning aangeeft wat de milieu-impact is voor verplaatsingen, gaat over de tongen. Woensdag telde Mobiscore.be al 350.000 unieke bezoekers. Wie dichtbij een treinstation woont en te voet of met de fiets naar school, de bakker en de dokter kan, heeft waarschijnlijk een hoge Mobiscore voor zijn woning. Wie alles met de wagen doet, scoort slecht.

Als het van Vlaams Bouwmeester Leo Van Broeck afhangt, is die score niet vrijblijvend. 'Met de Mobiscore heeft de politiek eindelijk een intelligent en veelzijdig instrument in handen om verstandig 'te sturen' en te belonen, bijvoorbeeld via de btw, de fiscus of een aangepaste woonbonus,' oppert hij in Het Laatste Nieuws.

Van Broeck wijst onder meer naar de mogelijkheid om de wederopbouw van oude panden enkel nog op gunstig gelegen plekken financieel te ondersteunen. 'Men zou ook de hypothecaire lening meer of minder fiscaal aftrekbaar kunnen maken in functie van de locatie.'

'Niet aan de orde'