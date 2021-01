Vlaams quarantainedecreet aangevochten bij Grondwettelijk Hof

Het grondrechtencollectief Geenvodjepapier.be stapt naar het Grondwettelijk Hof tegen het Vlaamse quarantainedecreet dat onlangs is goedgekeurd.

Het Vlaams Parlement zette onlangs het licht op groen voor een aantal bijsturingen aan het decreet rond preventief gezondheidsbeleid uit 2003. Die bijsturingen gingen vooral over het contactonderzoek rond het coronavirus en over de handhaving van de quarantainemaatregelen. Zo kregen de lokale besturen via de bijsturing meer hefbomen om de quarantaineplicht te handhaven.