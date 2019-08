Vlaamse bedrijfsleiders pleiten voor fiscale ommezwaai

De voorstellen gaan over uiteenlopende thema’s, zoals de arbeidsmarkt, het milieu, mobiliteit en justitie. Sommige liggen voor de hand, andere zijn op zijn minst verrassend te noemen. Zo pleiten de ondertekenaars voor een vlaktaks van ‘bijvoorbeeld’ 20 procent. Dat houdt in dat alle particuliere vermogenswinsten - uit werk, aandelen, dividenden, verhuur of erfenissen - en de vennootschapswinsten tegen dat eenvormige tarief worden belast. Een belastingstelsel zonder achterpoortjes moet het einddoel zijn. ‘Fiscale optimalisatie is niet langer te tolereren’, is in de brief te lezen.