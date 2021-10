De Vlaamse overheid moet nauwer toezien op subsidiestromen en minder voorschotten geven. Dat beveelt de Inspectie Financiën aan in een eerder vaag rapport over de vermoedelijke misbruiken van Sihame El Kaouakibi.

Heeft het Vlaams Parlementslid en gevallen boegbeeld van Let’s Go Urban strafrechtelijke feiten gepleegd bij het schuiven met middelen tussen haar gesubsidieerde vzw’s en haar private vennootschappen? En hoeveel overheidsgelden heeft ze precies scheefgeslagen? Het blijft wachten op het Antwerpse gerecht om op die vragen een antwoord te krijgen. De Vlaamse Inspectie Financiën, die de voorbije maanden de Vlaamse subsidiestromen naar Let’s Go Urban, de vzw WannaWork en de vzw WeLoveBXL doorlichtte, blijft voorzichtig met conclusies. In twee dossiers is sprake van ‘subsidiebedrog’, maar harde bewijzen en exacte bedragen zijn er niet.

De essentie De Vlaamse Inspectie Financiën heeft 18 subsidiedossiers ter waarde van 1,3 miljoen euro van de vzw's van Sihame El Kaouakibi onderzocht.

In twee dossiers is mogelijk sprake van subsidiebedrog. Of er strafrechtelijke feiten zijn gepleegd en om welke bedragen het precies gaat, blijft onduidelijk.

De Inspectie is kritisch voor een dossier van gewezen minister Sven Gatz (Open VLD) en beveelt een strengere controle en betere subsidiebesluiten aan.

Tussen 2012 en 2021 stroomde er vanuit verschillende Vlaamse overheidsdiensten 1,3 miljoen euro naar de vzw’s van El Kaouakibi. Bij het onderzoeken van 18 subsidiedossiers stootte de Inspectie op dezelfde belemmeringen als de gerechtelijk bewindvoerder van Let’s Go Urban in het voorjaar: een gebrekkige boekhouding, waaruit grote delen zijn verdwenen. Daar kwam nu bovenop dat er door het faillissement van de organisaties van El Kaouakibi geen gesprek met betrokkenen meer mogelijk was en dat veel documenten inmiddels in handen van het gerecht zijn. Dat maakt het moeilijk om spijkers met koppen te slaan.

De Vlaamse overheid moet beter onderbouwde subsidiebesluiten maken, zegt de Inspectie. Voor een dossier van Sven Gatz (Open VLD) is ze kritisch.

Twee elementen worden uitgelicht: dat de vzw’s van El Kaouakibi in alle subsidiedossiers heel losjes omsprongen met personeelskosten, telefoniekosten, kilometervergoedingen en vrijwilligersvergoedingen, waarbij El Kaouakibi zelf of familieleden van haar de begunstigden waren. En dat er van 320.000 euro aan projectsubsidies voor de bouw van het Urban Center in Antwerpen maar 222.000 euro kon gelegitimeerd worden. De overige 100.000 euro wordt al door de bewindvoerder betwist sinds het schandaal aan het licht kwam.

Te vage subsidiebesluiten

Het rapport is wel kritisch over de rol van de subsidiërende overheidsdiensten. En in het bijzonder voor de aanpak van gewezen minister van Cultuur Sven Gatz (Open VLD). Die kende in 2017 een investeringssubsidie van 400.000 euro toe voor de bouw van het Urban Center, zonder duidelijke juridische basis en met een voorschot van 80 procent, waarop geen enkele rapportering is gevolgd van de ontvanger.

De Inspectie Financiën trekt de conclusie dat subsidiebesluiten vaak te vaag en vrijblijvend worden opgesteld, waardoor de administratie onvoldoende basis heeft om op te treden tegen mogelijk misbruik. En dat er te weinig gecheckt wordt of en hoeveel subsidies een aanvrager al van andere diensten krijgt. In het algemeen zijn er departementen die subsidiestromen goed opvolgen en andere minder, maar ontbreekt de knowhow om fraude te detecteren. De Inspectie adviseert de overheid om betere subsidiebesluiten te maken, strenger toe te zien op de besteding en realistischer voorschotten te betalen.

Het kabinet van minister van Financiën Matthias Diependaele (N-VA) reageert dat het al die aanbevelingen opneemt in een nieuwe conceptnota over subsidies. ‘Er komt een subsidieregister, subsidies worden altijd eindig in de tijd en er komt meer controle. Anderzijds moeten de aanvragers nog altijd in een sfeer van vertrouwen kunnen werken.’